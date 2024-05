Celades saca los colores a Meriton: "Encontré un club sin jerarquía"

Celades llegó al Valencia en un momento complicado. Con Anil Murthy haciendo de las suyas y con la salida de Marcelino García Toral, que había ganado la Copa del Rey recientemente, el contexto no era el mejor para contar con el apoyo del aficionado. Tampoco su CV. Celades apenas tenía experiencia en clubes y aunque sí lo tenía en inferiores de la selección, la apuesta por él en un escenario de cambio con respecto a Marcelino, que había dejado un poso excepcional, generó una crispación más que evidente. De todo eso habla el exentrenador valencianista en una nueva edición del programa de Paco Polit 'Veus Fé-Cé' en PlazaDeportiva.

El técnico destaca que no habló con Peter a su llegada y que durante todo ese tiempo, con una clasificación a octavos incluida, apenas habló dos veces con el máximo mandatario valencianista. "Nunca hablé con Mateu o Longoria. Creo que Peter Lim sí que estaba enterado de todo lo que pasaba en el club. Las decisiones importantes las toma él. En mi caso tuve un encuentro con él y luego vino a Valencia tras pasar de grupo en Champions y también me reuní con él. Yo no tenía comunicación directa con Peter, la tenía con Murthy. Jamás tuve relación con Lim, solo hablé dos veces", señaló Celades, quien reconoció, como no podía ser de otra manera, que no había motivos deportivos para echar a Marcelino. "El equipo venía de hacerlo muy bien, ganando la Copa del Rey. Todos sabemos que este cambio no fue por un tema deportivo. Todos mis respetos para Marcelino", explicó.

Celades habla de momentos duros como ese en el que los jugadores no quisieron a hablar con él en la rueda de prensa previa al encuentro contra el Chelsea, pero defiende la actitud de los futbolistas, quienes con sinceridad le aseguraron que no era contra él sino contra las decisiones que tomaba el club. "Me reuní con los capitanes y me dijeron que no tenía nada que ver conmigo. Me encontré en un club sin una jerarquía entre el entrenador y el presidente", señaló en Veus Fé-Cé, donde también dejó claro que aunque para la entidad valencianista los líos de Anil no perjudicaban, la realidad era bien distinta. En el recuerdo, aquella acción en la que Anil, sin respeto alguno para con la afición, mandó callar a los presentes en Mestalla. "Cuando estás en un contexto como ese, claro que afecta. Aunque nosotros teníamos buen ambiente, siempre pasaban cosas más allá de esa. Con un contexto tan complicado, donde siempre había manifestaciones y las opiniones de la gente con el club no eran buenas... trabajar siempre es difícil. No es el mejor ambiente para desarrollar el trabajo", sentenció.

Celades destaca que uno de los motivos por los que el equipo no aguantó el ritmo en la segunda parte del curso fue la lesión de Garay, un central 'top' que con su KO físico dejó huérfana de líderes a la defensa. El argentino, para no perjudicar al club, se dio de baja pero la entidad no firmó a nadie. "Él se portó como un señor. Garay fue generoso, pero el club no lo fue", aseguró. Al mismo tiempo, Celades deja claro su tristeza por la eliminación europea contra la Atalanta y asegura que el club debió plantarse y no jugar porque no tenía ningún sentido hacerlo "a puerta cerrada y con tantos casos de Covid". Sobre su salida destaca que no se esperaba la destitución y que fue algo que decidió Peter Lim desde Singapur porque en Valencia nadie decide eso. De hecho "cree" que Anil no estaba de acuerdo con el máximo accionista.

Sobre una de las preguntas del millón y el famoso bajón del equipo en el tramo final, el entrenador contesta sobre si pudieron hacerle la cama. "En absoluto. No había motivos para hacerlo. No tengo ningún reproche para nadie", sentenció Celades, quien en el programa de Paco Polit en PlazaDeportiva habla sobre el actual Valencia de Baraja, Ferran Torres, Kangin, Guillamón y otros muchos temas del Valencia CF.