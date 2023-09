Este 11 de septiembre de 2023 se cumplen cuatro años de una fecha señalada tristemente por el valencianismo. Peter Lim decidió dar un golpe sobre la mesa para desmontar por completo el proyecto, despidiendo a Marcelino García Toral y colocando en el banquillo a un inexperto Albert Celades.

Quien fuera jugador del Barça o Real Madrid entre otros estaba empezando su carrera como entrenador, quemando etapas en las categorías inferiores de la selección. Julen Lopetegui lo tuvo como ayudante en sus últimos tiempos como seleccionador, pero el pique de Rubiales tras hacerse público su acuerdo con el Real Madrid hizo que fuera fulminado a las puertas del Mundial de 2018 en el que España hizo el ridículo. El técnico vasco se llevó a Celades como segundo al Bernabéu, pero de nuevo no pudo estar más de un par de meses.

Prácticamente un año después, su nombre apareció como sorpresa como sustituto de Marcelino y ese 11 de septiembre en clave Valencia también significó el divorcio definitivo entre la afición y el máximo accionista. La crisis social es absoluta y no tiene solución desde 2019.

Celades llegó a un Valencia de Champions para disputar la cuarta jornada de LaLiga. El equipo funcionó correctamente y todo apuntaba a volver a meterse en Europa... hasta que llegó el mes de febrero. Eliminados de Copa en cuartos ante el Granada y goleados por la Atalanta en octavos de Champions, todo se desmoronó también en lo deportivo. Cinco derrotas, tes empates y sólo dos victorias conllevaron su despido y llegada de Voro para la recta final. El Valencia terminó noveno el curso. Esa fue la primera y última experiencia de Albert Celades como primer entrenador de club.

El vestuario del Valencia CF

Recientemente, Celades reconoció en una entrevista a 'Relevo' que que "a Marcelino no le cesaron por motivos deportivos, siendo una situación anómala y muy complicada". Además, fue pronto consciente de que la plantilla estaba "muy apegada al entrenador". "No quise romper con el pasado porque hacían cosas muy bien que queríamos aprovechar, pero sí queríamos incorporar algunos aspectos nuevos. ¿Cómo les convences de hacer otras cosas después de un tiempo tan largo? El jugador es reticente, no lo ve claro. Fue un proceso muy intenso y difícil, pero muy gratificante", dijo.

Sobre su futuro inmediato, Celades quiere regresar a la rueda, pero reconoce que no ha tenido propuestas que le animen a aceptarlas.