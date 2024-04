Baraja aviva la polémica por el cambio de horario: "Nos lo han cambiado de manera inexplicable"

LaLiga sorprendió a propios y extraños modificando algunos partidos de la presente jornada, como el horario del Valencia CF en su duelo ante el FC Barcelona. Esta inexplicable medida condicionó, además de la planificación del propio conjunto de Baraja, el viaje organizado por numerosos aficionados, varios de los cuales ya no podrán acompañar a su equipo al jugarse fuera de casa un lunes por la noche. Sobre ello, el técnico valencianista fue contundente en la rueda de prensa previa al choque entre dos de los históricos del campeonato:

"Realmente estamos en esa pelea de mantenernos vivos. Nos han cambiado el horario de manera inexplicable porque no nos afectaba para nada que el partido del Madrid ante la Real se adelantara y no entiendo bien el motivo. Cosas que se me escapan, pero es verdad que al final tenemos que centrarnos en lo que somos capaces de hacer. Se trata de estar en la pela hasta el final y jugar el último partido arrastras toda la emoción del fin de semana, pero creo que no sería definitivo en estos momentos. Lo importante es mantenernos vivos y dar nuestra mejor versión independientemente del resultado".