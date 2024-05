¿Oferta del Valencia CF por Sergi Cardona?

El mercado de fichajes del Valencia CF volverá a ser, independientemente de si consiguen la machada de clasificarse para Conference League o no, 'lowcost'. Peter Lim mantendrá la orden de no invertir dinero sin antes vender jugadores por cantidades muy superiores. Los nombres de Mamardashvili, Mosquera, Javi Guerra o Pepelu son sólo algunos de los que van han sonado para dejar una buena cantidad de cash en la caja de Mestalla. Sus recambios, de llegar, lo harían por mucho menos. Y aquí es donde entran los jugadores que terminan contrato con otros clubes.

Que queden libres el 1 de julio no implica que lleguen gratis, ya que ahorrarse un traspaso suele implicar una prima de fichaje considerable y una nómina superior. Son muchos los nombres vinculados a un presunto interés del Valencia CF y uno de ellos es Sergi Cardona. El lateral izquierdo de la UD Las Palmas se marchará de la isla en menos de dos meses al no querer renovar su vinculación con los amarillos. Son varios los equipos que le siguen de cerca tras una buena temporada en la que ha ido de más a menos hasta el punto de perder la titularidad en las últimas jornadas. Real Betis y Atlético de Madrid podrían ser dos opciones más atractivas deportiva y económicamente, además de no contar con la sombra de un jugador como Gayà.

Según ha publicado 'Golsmedia', el de Lloret de Mar habría recibido una oferta del Valencia CF en el mes de abril, después de haberle mostrado interés previo a inicios de año. Según dicho medio, el jugador prefiere jugar en la Premier League, aunque por el momento no ha plasmado su firma con ningún club.

Gayà y Jesús, con contrato

En estos momentos, el Valencia CF cuenta con el indiscutible José Luis Gayà en el carril zurdo, así como con el joven Jesús Vázquez. Precisamente a este último le queda sólo un año de contrato y tanto el club como el propio jugador deberán decidir qué camino tomar de cara al futuro próximo.