Badenas: "No se ha tomado absolutamente ningún acuerdo"

Juanma Badenas, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de València, dijo que "no se ha tomado absolutamente ningún acuerdo. Todos los grupos están dispuestos a convenir con Lim menos VOX, porque es un incumplidor", aseguró en la reunión de grupos políticos por las fichas urbanísticas del Nuevo Mestalla.

"En esas fichas, sorprendentemente para mí, porque las he conocido hoy ya que no tengo competencias en urbanismo, se le concedían a Lim derechos urbanísticos aún sin terminar el estadio. Hablaremos con quien haya que hablar, no vamos a permitir que la desidia de tantos años en el Ayuntamiento le permita a Lim salirse con la suya", dijo VOX.