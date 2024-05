Nuevo escándalo: La RFEF vuelve a reírse del Valencia CF con otro agravio comparativo

La Real Federación Español de Fútbol no deja de sorprender con su maltrato hacia el Valencia CF. El último capítulo de esta tormentosa relación tiene que ver con un nuevo agravio comparativo que perjudica otra vez a la entidad de Mestalla, y es que este jueves se ha conocido que Apelación ha decidido dejar sin efecto la sanción impuesta al Atlético de Madrid y al Metropolitano por los gritos racistas contra Nico Williams. Por tanto, anula el cierre del estadio y la sanción al club rojiblanco. Se trata de un método de actuación completamente opuesto al del 'caso Vinícius' en Mestalla, que sí fue duramente sancionado, a pesar de tratarse de un escenario idéntico. Ambos futbolistas fueron víctimas de ataques racistas por parte de un grupo reducido de personas, Nico Williams en el Metropolitano y Vinícius en Mestalla, pero el Atlético no pagará las mismas consecuencias que el Valencia. Un escándalo.

El Comité concluye "que el Club (Atlético de Madrid) actuó con la mayor de las diligencias posibles" y por eso anula toda sanción. Es decir, lo mismo que hizo el Valencia CF, que desde el primer momento en el que se identificaron a los racistas, tomó la firme e irreversible medida de expulsarlos de Mestalla de por vida. Una medida ejemplar. Sin embargo, el club blanquinegro no fue reconocido por esta actuación como sí lo va a ser el Atlético ahora. Cabe recordar que el castigo al Valencia y su estadio consistió en el cierre de la grada de animación durante cinco partidos -el último del curso pasado y los primeros cuatro de este- y una multa económica de 45.000 euros.

Comunicado de la RFEF sobre la sanción al Valencia CF por el 'caso Vinícius

El Comité de Competición ha sancionado al Valencia CF con el cierre parcial del estadio de Mestalla durante cinco partidos, más concretamente de la grada sur Mario Kempes, tras los hechos ocurridos durante el encuentro del Campeonato Nacional de Liga de Primera División entre el conjunto local y el Real Madrid CF. Se considera probado que, tal y como reflejó el árbitro en su acta, hubo gritos racistas a Vinicius, jugador del Real Madrid CF, durante el mencionado partido, alterando el normal desarrollo del mismo y considerándose las infracciones muy graves. Además, se le impone al Valencia una sanción económica de 45.000 euros. Cabe la interposición de recurso, en el plazo de diez días hábiles, ante el Comité de Apelación.

Resolución del Comité de Apelación con el 'Caso Nico Williams'

El club ha colaborado activamente en la identificación del responsable del incidente, tal y como resulta acreditado en el informe del Director de Partido, de modo que la reacción ha alcanzado a la colaboración necesaria para la identificación final por parte de la UCO del responsable concreto. La identificación ha sido posible gracias a la colaboración activa del club, lo que resulta incuestionable. Precisamente, esta colaboración activa, la identificación del responsable y el hecho de que fuera un incidente aislado, protagonizado por un único sujeto, según ha resultado acreditado y no por un colectivo indeterminado, permite afirmar, que concurre la máxima diligencia posible por parte del Club, por lo que la atribución de responsabilidad al mismo sólo podría derivar de una responsabilidad objetiva que no es la prevista normativamente y no es admisible en el ámbito sancionador.

Agravio comparativo con precedentes

No es la primera vez que la RFEF se ríe del Valencia CF con este tipo de agravios comparativos. El pasado 17 de abril el Comité estimó el recurso presentado por el Getafe y revocó la sanción del cierre parcial de parte de la grada del Coliseum por los insultos racistas que recibió el jugador del Sevilla Marcos Acuña.