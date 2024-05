Sanjuán cataloga de "decepcionante" el encuentro entre los grupos políticos por las fichas

Borja Sanjuán, portavoz del Partido Socialista de la Comunitat Valenciana en el Ayuntamiento, catalogó de "decepcionante" el encuentro entre los grupos políticos del consistorio por las fichas del Nuevo Mestalla.

El representante del grupo socialista explicó a la salida de la reunión que "no se ha planteado ninguna propuesta por el equipo de gobierno para desatascar esta situación y nosotros hemos vuelto a repetir que a las fichas le tenían que acompañar unas condiciones de cumplimiento que nosotros recogíamos en un convenio y una garantía económica suficiente para acabar el importe de la obra".

Sanjuan también defendió que "no aceptamos en nada el planteamiento de no aprobar nada hasta agosto y volver a un escenario ATE. Si de aquí a agosto no se aprueba nada, es decir, si el Ayuntamiento no impone sus condiciones del convenio, es única y exclusivamente responsabilidad de María José Catalá. Esto que nosotros exigimos lo puede aprobar el siguiente pleno".

"Nosotros hemos explicado lo que haría la oposición por enésima vez y yo sigo sin saber qué es lo que haría el gobierno salvo lo que parece, que es pretender aprobar las fichas sin ningún tipo de garantía más y permitir que Peter Lim pueda hacer el estadio que quiera y sin garantizarlo económicamente", dijo.