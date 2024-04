"Hay que ver cómo reacciona el equipo tras una derrota"

¿Te sorprende la intensidad de Xavi como entrenador?

No sabría contestarte. Cuando eres entrenador y más de la casa, como a mí me puede pasar, hay emociones difícil de controlar y lógicamente habrán tenido influencia en su etapa actual en el Barça. Realmente entiendo que hay determinadas cosas importantes para estar al frente de un equipo y entonces Xavi igual no las sentía y ahora sí. Si decide que va a continuar será porque ve proyecto y respaldo y porque realmente la temporada en cuanto a títulos no será fructífera, pero si en cuanto a consolidar un equipo. Hay emociones que sólo conocerá él porque es el que está en el día a día. Entiendo cualquier decisión que tome y le veo capacitado para tomar cualquier decisión en un sentido o en otro.