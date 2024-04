Paulo Gazzaniga, el canterano valencianista que lidera al Girona de Champions

La cantera del Valencia CF es una de las más potentes de Europa. Lo ha sido prácticamente siempre. Ahora destacan en el primer equipo jugadores como Gayà, Guillamón, Javi Guerra, Mosquera, Fran Pérez, pero no son pocos los futbolistas que hicieron las maletas antes de tiempo y ahora son referentes en otros equipos.

Algunos recientes como Kang In, Carlos Soler, Ferran Torres o Paco Alcácer decidieron aceptar ofertas para triunfar fuera del club de su vida, pero también los hubo sin oportunidades en el primer equipo. Cuando se busca ese perfil, a todos los valencianistas les viene a la cabeza Isco, actual estrella del Betis. Unai Emery nunca confió en el talento del andaluz. A otros no les fue tan bien.

El caso es que no todos saben que Paulo Gazzaniga tiene pasado valencianista. Es más, pasó varios años en la Ciudad Deportiva de Paterna pasando por el fútbol base y juvenil blanquinegro. Las últimas paradas de César, la llamada al primer equipo de Guaita o a llegada de Diego Alves copaban la primera plantilla. Alguien decidió que no debía apostarse por él y el argentino se marchó con la carta de libertad al Gillingham inglés, quien lo traspasó sólo un año después al Southampton por 3,15 millones de euros debido a gran trabajo bajo palos. Jugó cedido en el Rayo Vallecano, dejando muestras de su buen nivel y recalando por ello en el Tottenham. Era 2017 y su nombre fue vinculado de nuevo al Valencia CF como posible fichaje, algo que no se produjo.

Gazzaniga, en su etapa en el Southampton / Archivo

Paulo Gazzaniga, estrella del Girona de Champions

El guardameta argentino pasó tres cursos con los Spurs, generalmente como suplente, hasta que fue cedido al Elche y terminó recalando en el Fulham. El Girona logró su cesión la temporada pasada, quedándoselo en propiedad el pasado verano. Ahora, Paulo Gazzaniga es, a sus 32 años, uno de los guardametas más destacados de LaLiga y tiene contrato hasta 2027.