Baraja sigue su ruta hacia Europa

Europa no es como Roma, no todos los caminos llevan a ella. Casi que solo el de acumular triunfos es el camino correcto. El Valencia CF disputa este lunes en Montjuic un partido trascendental en la carrera por volver la temporada que viene al viejo continente. Tras la derrota ante el Betis en Mestalla, regresar a la senda de la victoria es clave, y hacerlo en un escenario como el del FC Barcelona supondría una inyección de moral extra para afrontar las últimas ‘finales’ de la temporada. Lejos de cambiar su discurso por el contexto, Rubén Baraja no se salió del raíl del ‘partido a partido’ en la rueda de prensa previa al partido y mantuvo su empeño en que ningún factor externo distraiga a su plantilla.

El Pipo elogió a sus chicos, asegurando que “la respuesta ha sido positiva” tras el varapalo de la semana pasada. “Nosotros lo que queremos es sumar los máximos puntos posibles”, explicó, consciente de que el del Barça es un reto imponente porque “en una acción te pueden ganar el partido”.

La plantilla ya no esconde públicamente su discurso europeo, así lo demostraron con sus reacciones de confianza máxima en ser ‘top7’ tras perder ante el Betis. Sin embargo, Baraja sigue escéptico, no quiere presiones y mantiene que “tenemos que seguir a lo nuestro y si los equipos que tenemos por delante de nosotros no tienen resultados positivos, pues mejor”, refiriéndose a la derrota de este viernes de la Real Sociedad.

Llegar a Europa… ¿da pie a un cambio?

El objetivo a principio de temporada era la permanencia. Así lo dejó claro Layhoon. Hoy ha cambiado completamente y, en caso de conseguir el sueño europeo, el debate podría ser si Meriton daría pie a algún cambio. “Todas las reflexiones son positivas y valorables, pero sólo pienso en el partido del Barça. Si conseguimos esa situación, se hablarán las cosas, ahora son hipótesis que nos quitan energía. Es positivo hablar del siguiente partido y lo que supone ganar”, expresó el preparador vallisoletano.

Baraja lo tiene claro. El equipo tiene opciones de Europa y merece culminar la temporada con ese premio. Pero no quiere presiones ‘extra’, ni consideran que haga ningún bien al equipo. Tampoco pensar en los rivales y sus resultados. Solo vale el partido a partido y luchar por los tres puntos en cada estadio. Esa es el camino del técnico y de él no va a salirse.