Un vuit que mai es tornarà a omplir

El passat cap de setmana les activitats del CD El Rumbo i les de tot el futbol base valencià (al mateix camp d'Exposició, molt a prop del d'el Rumbo, un rival esportiu com històricament ha estat el Deportes Júcar també s'enrecordava de la seua figura com feren la pràctica totalitat de clubs) estigueren marcades pels homenatges a Juanma Gómez, el jugador i tècnic de futbol base de l'entitat que va faltar dimecres passat.

En tots els partits jugats per equips de l'escola es va guardar un respectuós minut de silenci i més concretament als equips que jugaren en les instal·lacions del club a l'antic llit del Riu Túria isqueren al terreny de joc amb un missatge per a deixar constància del sentiment global de tots els integrants d'un club que, més que un club, és una gran família: 'Juanma, va per tu'. Eixe missatge, unit a un ram de flors de cada equip, anaren per als familiars. Juan y Núria, els pares de Juanma, estigueren presents tot el cap de setmana al camp de futbol rebent un per un els missatges i les mostres d'afecte. Ho feren com a mostra d'agraïment

Des de´l mateix divendres

La nit de passat divendres, de fet, els mateixos familiars ja es personaren en el camp de futbol on els integrants de l'escola i jugadors del primer equip que estaven improvisaren també un homenatge amb la camiseta del dorsal 15 del malaurat jugador. De fet des d'aquest cap de setmana els dos equips amateurs porten el '15' serigrafiat a la mànega en record de qui va ser el seu jugador fins fa no res. Tots els equips que tenien partits programats han jugat (inclosos els equips en el que ell jugava i al qual ell entrenava). Uns guanyaren i altres no, però aquesta setmana el resultat no tenia gens d'importància. El més important era estar amb la gent que volia a Juanma i tindre´l a la memòria.

Juanma se n'anà fent una de les coses que més li agradaven com ara és jugar i entrenar al futbol.