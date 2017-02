Burjassot CF: Una lluita per tornar a ser grans

L'escola de futbol del Burjassot CF lluita a poc a poc per tornar a ser el que era. Des del mes de març del 2014, quan entrà en l'entitat l'actual equip de treball i es va trobar un futbol base que a soles tenia 60 jugadors, una de les prioritats va ser tornar a guanyar-se la confiança de la ciutat per a que els xiquets tornaren a voler jugar al equip. Ara, les xifres diuen que l'escola ha tornat a superar les 300 llicències tramitades i l'objectiu ha variat.

Quantitativament el club es meneja ja en l'alçada mínima que se li deu exigir, però ara el que es vol és recuperar també la competitivitat qualitativa. Amb eixe objectiu es compta amb la presència de Ximo Garcia com a director de metodologia integral i el seu treball, sobretot, s'està notant prou en les categories de futbol-8 on tots els equips de l'entitat estan, segons les fonts del mateix club, entre els cinc millors classificats de les seues lligues.

Això no pot ser anecdòtic i s'ha d'entendre com una garantia que el treball s'està fent bé i també com un motiu que du a pensar que el futur està garantit. Els equips de futbol-11, per la seua banda, lluiten per objectius molt concrets. El cadet i l'infantil A estan fent front a la seua primera temporada en Preferent i de moment mantenir la categoria seria tot un èxit. La Preferent és una categoria que també vol abastar el juvenil A enguany i està molt prop del seu objectiu. Això a curt termini perquè a llarg termini en l'entitat són conscients que tindre un cadet en Lliga Autonòmica i un juvenil en Lliga Nacional seria el que faria un bot qualitatiu a una escola que no vol envejar a cap altra.

El juvenil C lluita enguany també per l'ascens de segona a primera regional, fet que demostra que el caràcter competitiu no va en les lletres dels equips, sinó en l'escut.

El president de l'entitat, Juanjo Huesca, ha donat llum verda a la gent de futbol i deixa fer mentre supervisa, una actitud que és prou valorada perquè a poc a poc l'entitat va recuperant el terreny perdut, que era molt, i perquè el que està bé no cal tocar-ho.