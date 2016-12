Cristiano, sobre el presunto fraude fiscal: "Hay muchos inocentes en prisión "

El delantero portugués del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, tiene claro que ha hecho "bien las cosas" y que intenta ser "transparente" en un momento el que es protagonista por las informaciones sobre sus presuntos problemas fiscales reveladas por 'Football Leaks', los cuales cree que terminarán por resolverse porque "la verdad siempre termina por aparecer".

"He hecho bien las cosas. Hay muchos inocentes en prisión y yo me siento un poco así", señala Cristiano en la entrevista concedida a 'France Football', encargada de premiarle este lunes con el 'Balón de Oro'.

Además, reconoció que cuando salió este caso se sintió "un poco fastidiado". "Sería mentir si dijese que no, pero no digo siempre lo que pienso porque me perjudica, pero por supuesto que todo esto no me hace ningún bien", añade.

"Todo esto me incomoda, porque intento hacer bien las cosas, de ser transparente y todo esto que ha salido me molesta porque no es verdad. La mentira me molesta", subraya el de Madeira.

El delantero ve más "normal" cuando hablan de su "vida privada" o de si tiene "novia", pero advierte de que no es así cuando se trata "de una cosa grave" como este asunto que "tiene que ver con la justicia". Sin embargo, es optimista. "La verdad termina siempre por aparecer, tarde o temprano", sentencia.