El Castellón destituye al entrenador... ¡en plena Nochevieja!

Saltó la noticia el último día del año y con todos de vacaciones. El presidente del Castellón, David Cruz, para sorpresa de todos, destituyó al técnico Frank Castelló alegando "razones y motivos disciplinarios". Y es que por fin consiguió echar a uno de los mejores entrenadores que en los últimos años se ha sentado en el banquillo del conjunto albinegro. Prácticamente desde noviembre la relación entre el máximo accionista y el técnico era nula. Los resultados eran los únicos que mantenían al entrenador en su cargo. Nadie esperaba que el último día del año fuese cuando David Cruz iba a tomar esta drástica decisión. Sólo diez minutos después de anunciar la destitución se anunció que el cántabro Manu Calleja era el nuevo inquilino del banquillo ´orellut´.

Frank Castelló llegó al Castellón el verano pasado. Los jugadores no salían de su asombro al conocer la noticia. No se descarta que varios de los futbolistas que trajo Frank Castelló el verano pasado pidan la carta de libertad para irse de un club tan inestable como es en estos momentos el Castellón. En lo deportivo, el entrenador de Bocairent consiguió manejar bien un vestuario donde a parte de acumularse mensualidades sin cobrar, se despidió a tres compañeros (Borja Gómez, Arturo Navarro y Alberto Ramos) en contra de la voluntad del entrenador y futbolistas, al no haber motivos para cargarse a los tres futbolistas. Además, el Castellón a día de hoy es segundo en la tabla clasificatoria y además el equipo acumula dieciséis partidos seguidos sin conocer la derrota.

Manu Calleja toma el relevo

El sustituto de Frank Castelló en el Castellón es el entrenador cántabro Manu Calleja Renero (Beranga, Cantabria, 27 de mayo de 1975). Su carrera deportiva fue muy breve, pero como técnico ha dirigido al Noja B, Noja, Santoña, Noja, Douala (Primera de Camerún), Logroñés B, Portugalete, Balmaseda (2014-15), Conquense (2015-16) y en la actual campaña empezó en el Nasr de la máxima Liga en Oman.