Una prueba de nivel para preparar la Eurocopa

La selección española femenina de Jorge Vilda afrontará este domingo en el Oliva Nova Golf Center otra prueba exigente de cara a la Eurocopa del próximo verano en Holanda. Después de los amistosos ante Inglaterra, rival en el grupo de la cita continental junto a Portugal y Escocia, y Francia en Le Mans, ahora el examen será contra Suiza (a las 16 horas, si el tiempo lo permite), otra selección que estará en la Euro después de conseguir una brillante clasificación. La expedición de la Roja, con las valencianistas Esther Sullastres e Ivana Andrés en sus filas, llegó este sábado en AVE a la estación Joaquín Sorolla desde Madrid y se desplazó en autocar hacia las instalaciones, ubicadas a 6 kilómetros de la localidad de Oliva, de la cita de este domingo ante las helvéticas.







Todavía quedan seis meses de puesta a punto y este ensayo en la Comunitat Valenciana, la, supondrá una prueba ideal para comprobar el nivel competitivo de una selección que quiere seguir soñando en grande. "Quedan seis meses, van a pasar muy rápido y lo que queremos es llegar en las mejores condiciones posibles. Los entrenamientos están siendo muy buenos, la actitud del equipo es intachable, las jugadoras vienen a aprender y estos partidos antes rivales importantes, de entidad, son los que nos dan el nivel competitivo. Tanto esta concentración como la siguiente (la Copa Algarve en marzo) suponen un buen entrenamiento para saber lo que nos espera en Holanda y lo que se puede esperar de esta selección", considera elEs un partido catalogado como de entrenamiento, por lo que no computará como internacional, que igualmente servirá para que las 24 jugadoras tengan su dosis de participación para ganar puntos de cara a Holanda. Incluso se espera que no se hagan dos tiempos de 45 minutos y que el tiempo se reparta de forma diferente.que no fue la única que se quedó en tierra tras la primera lista, ya que también, y

La zona donde más caras nuevas hay es en la portería por las lesiones de la propia Lola y la exgranota Sandra Paños. Hay cuatro que se estrenan en una citación de la absoluta y que participaron en el pasado Mundial sub-20: Mariasun Quiñones (Real Sociedad), Mariona Caldentey y Patri Guijarro (Barcelona) y Andrea Falcón (Atlético). Aunque el bloque de 23 definitivas lo compondrán mayoritariamente las jugadoras colchoneras y barcelonistas, Jorge Vilda insiste en que nadie puede relajarse ni tirar la toalla antes de tiempo. "No solamente van a estar las mejores sino las que estén en las mejores condiciones. Ellas están muy concienciadas en lo importante que es este año y en cómo queremos llegar. Lo que hacemos en la selección es muy importante, pero el día a día al final es en sus clubes. Cada partido de competición o amistoso va a ser determinante para la preparación del Europeo", insiste el seleccionador.

Delante estará Suiza, con la exgranota Vane Bernauer en sus filas y concentradas desde el lunes en el Oliva Nova Golf Center, cuya seleccionadora Martina Voss-Tecklenburg también dará minutos a todas las convocadas (en su caso 32). Nombres como Ana María Crnogorcevic, Lia Wälti, Florijana Ismaili, Rachel Rinast y Ramona Bachmann adornan a un combinado que obligará a sus rivales en el Europeo (en el grupo C con Francia, Islandia y Austria) a un sobreesfuerzo. "El 80 por ciento de sus jugadoras militan en la Liga alemana y se clasificaron brillantemente para la Eurocopa. Será una muy buena piedra de toque para nuestra preparación", radiografía Vilda.