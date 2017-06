Messi vuelve a Ibiza con la familia y amigos

El futbolista del Barcelona Leo Messi ha vuelto este verano a Ibiza a pasar unos días de descanso junto a su compañero Luis Suárez y el jugador del Chelsea Cesc Fábregas, y sus respectivas familias. Así lo ha hecho saber el propio Me ssi que ha colgado en su perfil de Instagram una foto junto a su pareja Antonella Roccuzzo, que ya ha conseguido más de un millón de 'likes'.





Vacaciones !!!! Nada más lindo que vos .. te amo

Le picó un mosquito a Messi en la rodilla. pic.twitter.com/EgPUeDLmfJ — Roberto Sedinho (@AlvPadilla) 12 de junio de 2017

El astro del balón ha vuelto a alquilar elyate Seven C, en el que ya navegó el pasado verano, según publica Mundo Deportivo.El argentino disfrutaun verano más bajo la atenta mirada de 'paparazzis' y aficionados que no dejan pasar la oportunidad de fotografiarse con él futbolista.Tanto es así que uno de las fotos que se ha hecho con un fan se ha viralizado por el