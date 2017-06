Olímpic, Castellón y At. Levante, pendientes del descenso del Gavà a Tercera por impagos

A falta de confirmación oficial, el Gavà ha descendido a Tercera División por impagos (AFE ha confirmado que no han completado los pagos) y eso hace que haya una plaza vacante de un equipo en el grupo III de Segunda División B. El Peralada, conjunto catalán que promocionó para ascender, aunque no lo consiguió, todo apunta a que sería el club que tendría prioridad para acceder a esa plaza previo pago del canon que se establezca para saltar la deuda y tras él, el Terrassa y Vilafranca (segundo, tercero y cuarto del grupo V de Tercera). Estarían por delante del Levante B, club que ha descendido y que no hace demasiadas temporadas ya 'compró' una plaza en la categoría de bronce para su filial, y también por delante del Olímpic, que hoy tiene prevista una reunión de su junta directiva y que ha quedado primero del grupo VI de Tercera, mejor clasificado que los anteriormente mencionados Peralada, Terrassa y Vilafranca en su grupo.

Ambos clubes están expectantes, si bien atendiendo al reglamento general de RFEF, artículo 194.3, tendrían prioridad los catalanes de Tercera que han promocionado y no han ascendido, después los catalanes que han bajado de Segunda B a Tercera, en tercer lugar Olímpic, Alzira y Castellón por ese orden, y por último At. Levante e incluso Eldense, si bien esta última opción es improbable.