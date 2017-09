El tierno mensaje de Jesé a su hijo enfermo: "Cada día aprendo de ti"

A menudo, los futbolistas parecen súper hombres que viven en una nube ajena a los problemas diarios del común de los mortales. Ser futbolista profesional permite tener dinero, fama y privilegios, pero no son pocas las veces que la vida los pone al nivel del resto de ciudadanos. En esto, las redes sociales son una excelente herramienta para conocer mejor a las personas, y los problemas con los que se enfrentan en el día a día.

El mejor ejemplo en este sentido nos lo da el futbolista canario Jesé Rodríguez, ex del Real Madrid, Paris Saint Germain y UD Las Palmas, actualmente en el Stoke City de la Premier League. A través de la red social Instragram, Jesé ha dado a conocer a sus seguidores la enfermedad de su tecrer hijo. Se llama Nyan, nació prematuro y desde entonces no ha abandonado el hospital. Jesé y su pareja, Aura Ruiz, contaron a sus seguidores en las redes sociales que el pequeño Nyan, al nacer de manera prematura, es decir, antes de los nueve meses de gestación, no tiene lo suficientemente desarrollados los pulmones, que es el último órgano que desarrolla el ser humano en el vientre de la madre.

Una vez explicado esto, el propio Jesé publicó un tierno y emotivo mensaje hacia su pequeño, que en palabras del propio jugador, le está dando toda una lección de vida: "Si el mundo piensa que no eres lo suficientemente bueno, es. Eres lo mejor que le ha podido pasar. Cada día a tu lado aprendo de ti, tú fuerza, tus ganas, tu actitud de no rendirte , tú ternura , tú seriedad para lo pequeñito que eres , tú forma de sufrir y poco a poco vas saliendo adelante, en fin muchas cosas que me llenan mi corazón dentro de lo malo de la situación, aún así siempre me darás felicidad gracias. Yo voy a correr más, a meter muchos goles y a todo lo que puede hacer un padre solamente por ver a sus hijos en casa sin parar de sonreír. Voy hacer eso y más mi. Siempre contigo. Todo va a salir bien, y estaré a tu lado siempre. Gracias a mi bebé @aurah.ruiz por ser tan valiente con todo lo que estás pasando, yo siempre seguirÉ contigo, les amo mucho siempre en mi corazón pase lo que pase a veces no todo comienzo bebe tiene buena felicidad al ser mamá por primera vez es difícil pero si te prometo que no te fallare y estaré en todas contigo y con mis hijos. Se merecen todo".