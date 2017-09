Pide el cambio porque no soporta el ruido del estadio... ni con tapones

Timo Werner, futbolista del Leipzig alemán, se tuvo que retirar en el minuto 32 del partido de Champions League que su equipo disputó en el campo del Besiktas este martes porque, según admitió, no soportaba el ruido del estadio Vodafone Park de Estambul: "Nunca he visto una atmósfera como esta en mi vida, no pude concentrarme en el partido. Pedí unos tapones y tampoco me ayudó. Todavía no me siento bien". Antes de la sustitución se le vio tapándose los oídos ante las molestias que le ocasionaba el ambiente. El Leipzig perdió 2-0 ante el Besiktas de Negredo, que sólo jugó los últimos diez minutos.