Kempes: "Sería una catástrofe salvo para los fans de Maradona"

Kempes está muy preocupado por la posibilidad de que Argentina no esté en el Mundial de Rusia y tiene claro quiénes serían los únicos que querrían ver a Messi fuera de la cita planetaria: "Los fans de Maradona son los únicos que estarían contentos de verle perderse la Copa del Mundo", afirmó en el Super Deportivo Radio de Santa Fe. Campeón del Mundo en 1978, Kempes reconoció que sería "una catástrofe" ver a Messi fuera del Mundial, pero cree que añadiría peso a las afirmaciones de que la estrella de Barcelona nunca ha alcanzado el nivel de Maradona.

Además descartó la idea de un problema mental dentro de la albiceleste para argumentar la situación agónica en la que se encuentra en la última jornada de la fase de clasificación. "No lo entiendo cuando se dice que el problema es psicológico. Si me dijeran que son muchachos que no tienen experiencia y que habían sido llamados por primera vez, que se encuentran frente a puestos completos, podría creer que el problema es psicológico, que tienen miedo. Hay 90 minutos para que Sampaoli demuestre que es el verdadero salvador porque todos dijeron que era el salvador de Argentina", añadió.

En Quito se decidirá todo. La Argentina de Leo Messi puede quedar definitivamente eliminada y fuera del Mundial de 2018 en Rusia. Pese a que los argentinos dependen de sí mismos ante una selección matemáticamente sin opciones y que solo se juega el orgullo ante su afición, los precedentes no son buenos. La vigente subcampeona del mundo no vence en Ecuador desde 2001 y desde entonces acumulan dos derrotas y dos empates cuando han jugado allí. Pero los hombres de Sampaoli, contra pronóstico, tratarán de asegurar al menos la repesca, que sería contra Nueva Zelanda, con una victoria en el Olímpico de Atahualpa. De lo contrario, Messi se quedaría sin jugar el Mundial de Rusia tras una catastrófica fase de clasificación.

Para el encuentro, los locales jugarán con el condicionante a favor de la altura, pues el estadio se encuentra a 2.850 metros sobre el nivel del mar. No obstante, para el seleccionador Jorge Célico, que no podrá contar con Antonio Valencia ni con Michael Arroyo por sanción, el mejor dato a su favor es el partido de ida cuando su combinado derrotó en Buenos Aires a la albiceleste (0-2). Por su parte, Sampaoli no dispone de Gago, Alejandro Gómez y Banega.

Argentina podría no ir a un campeonato del mundo por segunda vez en su historia —ya ocurrió en México 1970—, la primera en la era Messi. El empate ante Perú en La Bombonera aplazó la suerte para la última jornada. Con esta situación, una hipotética victoria aseguraría al menos la repesca pues Colombia y Perú se enfrentan e incluso podría darse el pase definitivo si se dieran ciertos condicionantes en otros partidos. Un empate complicaría las cosas y solo daría opción a la repesca teniendo en cuenta resultados de otros partidos. En este caso, Argentina necesitaría que se diera uno de estos tres condicionantes: una derrota de Perú en casa contra Colombia, que Paraguay no gane también en casa a la eliminada Venezuela o que Chile pierda ante Brasil por más de un gol. Por su parte, una derrota sería el peor escenario posible para la albiceleste, aunque tampoco significaría la eliminatoria directa.

El mundo del fútbol se ha volcado con la causa y confía en las opciones de Argentina. El presidente de la FIFA, Infantino, aseguró que «sería injusto» que Messi se retirara sin un Mundial entre sus logros. Por su parte, el viceprimer ministro y presidente de la Unión de Fútbol de Rusia, Vitali Mutkó, dijo que «no se puede imaginar» el campeonato sin la presencia de los argentinos.