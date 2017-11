Una jugadora acusa a Blatter por abuso sexual

La portera de la selección de Estados Unidos, Hope Solo ha acusado al ex presidente de la FIFA, Joseph Blatter de acoso sexual. Los agresión habría ocurrido durante la celebración de la gala de entrega del Balón de Oro en 2013.

En una entrevista para el periódico portugués, Expresso, la famosa jugadora explicó que el ex mandatario de la FIFA le tocó sin su consentimiento: "me agarró el culo durante la presentación del premio".

Solo estaba en el escenario junto a Blatter para otorgarle un premio a su compañera de selección, Abby Wambach. "Antes de subir al escenario me agarró por detrás", explicó Solo. Además señaló en la entrevista que el acoso sexual en el mundo del deporte está "descontrolado".

La jugadora norteamericana también cuenta que se quedó "en shock" tras el gesto de Blatter." Durante años, en el pasado, las jugadoras salían y se casaban con sus entrenadores universitarios, lo que obviamente un entrenador no debería hacer, especialmente con un jugador joven", dijo. "Lo he visto no solo con los técnicos. Lo he visto con entrenadores, médicos y nuestros empleados del club, prensa ... Lo he visto entre los jugadores en el vestuario", denunció Solo