Histórica debacle de Italia

Italia no ha pasado del empate a cero contra Suecia en Milan y no estará en el próximo Mundial de Rusia. Este lunes se ha confirmado la debacle de la azzurra, incapaz de marcar en un polémico partido pitado por el valenciano Mateu Lahoz. Italia no se perdía una cita mundialista desde 1958. Después del partido de ida los de Ventura ya estaban contra las cuerdas.





