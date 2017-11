Oyarzabal da a la Real la opción del liderato

La Real Sociedad venció con un gol en el último minuto de Mikel Oyarzabal al Rosenborg en Noruega, un resultado que le clasifica matemáticamente para la siguiente fase y que le permite optar a ser líder de grupo si gana al Zenit en la última jornada (0-1).

El equipo donostiarra se hizo amo y señor del terreno de juego desde el pitido inicial, cegó la salida desde la defensa a los noruegos y dio sus primeros avisos a los cinco minutos, en sendos disparos de Willian José y Juanmi que obligaron a Hansen a estar atento.

El fútbol alegre de los de Eusebio tenía un riesgo en forma de amplios espacios en su zaga y opciones a la contra para un Rosenborg que también pudo adelantarse en los minutos iniciales, con una clara ocasión para Adegbenro que no cumplió su objetivo porque Iñigo Martínez estuvo fino para evitar el gol.

El dominio blanquiazul, según transcurría el partido se intensificaba pero el Rosenborg también acreditaba que el partido de la ida en Anoeta (4-0) no reflejaba su verdadero potencial y los donostiarras no podían descuidarse si no querían llevarse un susto descomunal.

El Zenit ganaba en el otro partido del grupo al colista Vardar, lo que obligaba a la Real a espabilar porque el empate sólo le valía para ser segundo y quería llegar con opciones al último partido de la liguilla para jugarse el liderato con los rusos en Anoeta.

El Rosenborg volvió a dejar patente su peligro al borde del descanso, los vascos no remataban la faena y Levi se jugó un balón escorado fuera del área que no llegó a la escuadra por muy poco, mientras su compañero Adegbenro estuvo cerca de hacer lo propio en el 43.

La segunda mitad se mantuvo abierta, los locales buscaron con mayor ahínco la portería de Rulli porque el empate les eliminaba y la Real también abría su juego porque no se fiaba de un resultado que podía ser adverso en cualquier momento y comprometería seriamente su futuro en Liga Europa.

Entró Carlos Vela en el que pudo ser su último partido en Europa con la Real y el brasileño Willian José, antes de ser sustituido, siguió buscando el gol en la portería de Hansen sin éxito.

Los noruegos lo intentarían al final a la desesperada, la Real se echó atrás en los minutos postreros para defender el punto y se encontró, casi al borde del final, con el gol de Mikel Oyarzabal.

El jugador internacional, en un excelente momento, inició la jugada, dejó un balón franco a Jon Bautista que éste estrelló sobre Hansen pero ahí estaba Oyarzaba para meter el pie con picardía y dar una enorme alegría a los realistas.



Ficha técnica: