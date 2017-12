Jesé, sancionado por indisciplina en el Stoke

El Stoke City tomó la decisión de abrir expediente a Jesé Rodríguez después de un acto de indisciplina en el último encuentro del conjunto inglés. El futbolista vio que su entrenador Mark Hughes había hecho ya los tres cambios y que no iba a poder salir al terreno de juego y decidió abadonar el banquillo y también el estadio, en el choque ante el Swansea que su equipo ganó 2-1.

El entrenador aseguró que ya ha hablado con el futbolista, quien se encuentra "frustrado" por su mala temporada en el cuadro inglés, al igual que le pasó en el Paris Saint Germain y la UD Las Palmas. "Cometió un error. Entiende que no fue una buena decisión. Está un poco frustrado, quiere jugar, como todos", aseguró Mark Hughes.

El propio futbolista ha pedido ya disculpas, según confirmó el técnico al mismo medio: "No es de muchas palabras porque su inglés no es muy bueno pero entiende que no fue correcto", sentenció.