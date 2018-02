Champions a tiro en el Villamarín

El Villarreal visita hoy al Betis tras encadenar tres triunfos ligueros frente aque han hecho que la posibilidad de meterse en la lucha por la Champions haya pasado de sueño a realidad. El Real Madrid ahora mismo aventaja en un punto a los amarillos y el Valencia en tres, por lo que numéricamente esta jornada ofrece una posibilidad de dormir en la planta noble en el caso de que el equipo de Zidane pinche en el Ciutat de Valencia.

Los amarillos, pese a todo, prefieren no mirar a los lados y centrarse en lo suyo, que pasa por mantener el momento dulce de jugadores como Samu Castillejo, el olfato goleador de Carlos Bacca y su firmeza defensiva. A todos ellos, además, se une desde ya mismo Javi Fuego, quien ayer entró en su primera convocatoria cuando apenas lleva una semana en Vila-real. Por contra Salem, el futbolista saudí que también ha llegado en el mercado invernal, todavía no está en condiciones de sumar y se ha quedado en casa junto a la todavía larga nómina de lesionados del conjunto amarillo. Calleja explicaba así la situación el jugador saudí: «Hay que ver cómo evoluciona, aunque la verdad es que es un sorpresa muy grata porque se trata de un jugador de calidad, rápido y habilidoso. La verdad es que me ha sorprendido para bien».



Rival con dudas

El bando oponente en la batalla del Villamarín será un Betis en el que se viven momentos de incertidumbre con respecto al estilo de juego. En Balaídos se volvieron a dejar patentes los problemas de salida de balón del equipo y los riesgos que asume, pero de las palabras de Setién se desprende que, pese a los 50 goles que llevan ya encajados y a sus dos últimas derrotas, el estilo y la propuesta no se negocian: «Soy muy cabezón y por eso he llegado hasta aquí. Algunos pensaban que no me iba a comer los turrones.

Si Javi Fuego es la novedad en el Villarreal, en el Betis lo es Marc Bartra. El primero todo apunta a que será suplente, pero el central ya verdiblanco podría formar incluso en el once inicial de Setién en una cita en la que el futbol creativo está casi garantizado por cuestión de estilo.

Joaquín, referente bético, no podrá estar sobre el césped ya que tiene que cumplir sanción por acumulación de tarjetas, mientras que Álvaro González, con molestias, ha entrado finalmente en la convocatoria de Calleja en un duelo que se antoja igualado y clave para sus objetivos europeos. Las bajas que arratra el conjunto amarillo son Andrés Fernández (rotura del ligamento cruzado anterior), Sansone (rotura fibrilar en el gemelo izquierdo), Semedo (intervenido en el recto anterior), Bruno (en proceso de readaptación tras una extirpación de osteofito en tuberosidad anterior tibial de su pierna izquierda), Adrián Marín (sobrecarga en el recto anterior izquierdo), Soriano (esguince en el ligamento colateral interno de la rodilla derecha) y Ramiro Guerra (bursitis en la rodilla izquierda).