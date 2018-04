Fornals será examinado esta tarde

Pablo Fornals y Jaume Costa, futbolistas que este lunes no acabaron el partido del Villarreal ante el Athletic de Bilbao por problemas médicos, todavía están fuera del equipo, ya que Fornals sigue en el hospital y Costa ha acudido a la ciudad deportiva, pero no ha saltado al césped.

Fornals se retiró al principio del partido tras haber sufrido un desvanecimiento, ha pasado la noche en un hospital de Castellón y esta tarde se desplazará al 9 De Octubre de Valencia para ser sometido a nuevas pruebas, que determinarán si podría estar disponible para jugar el sábado en Sevilla.

Jaume Costa ha acudido a la ciudad deportiva, pero no salió a entrenar, aunque se ha descartado que sufra una dolencia grave, tras haber abandonado el terreno de juego a diez minutos del final del partido por un caso de hipotensión y todo apunta a que podrá jugar en el próximo encuentro.

El jugador quiso tranquilizar sobre su estado de salud en el Partidazo de COPE antes de ingresar en el hospital. "Estoy bien, me han hecho algunas pruebas y esperando que todo salga bien. Es prácticamente igual a lo que me pasó hace un mes, pero casi es peor el trago para la familia y los compañeros", dijo.

Este no es el primer episodio de Fornals en una situación así ya que le ocurrió en su estancia en el Málaga y también en un entrenamiento con el Villarreal hace un mes como reconoció el futbolista, "Me mareo, veo un poco borroso y luego me despierto en el suelo, al momento. Es la cuarta vez que me pasa. Me ocurrió estando en Málaga, pero tampoco lo hicimos mucho caso. Cuando me ocurrió hace un mes, me hicieron algunas pruebas y descartamos muchísimas cosas. Ahora, estoy de nuevo a la espera, y luego hablaremos con el club", aseguró

El club sigue a la espera de concretar el alcance de los problemas de Daniele Bonera, que no pudo acabar el partido tras resentirse de la dolencia que le había impedido entrenar con normalidad a lo largo de la semana pasada y que le obligó a ser sustituido en el descanso del encuentro ante el Athletic.

Por otro lado, en el seno del conjunto amarillo ya se piensa en el partido del próximo sábado en Ramón Sánchez Pizjuán ante el Sevilla, en lo que se presenta como una auténtica final para el conjunto amarillo que tratará de volver a la senda del triunfo tras cosechar dos derrotas consecutivas que han complicado el pasaporte para la Europa League.