Bacca pide el apoyo de la grada

Carlos Bacca fue protagonista en Sevilla tras marcar el segundo gol del equipo, aunque posteriormente no sirvió para sumar los tres puntos. El colombiano mostró su satisfacción por el gran estado de forma en el que se encuentra. «Estoy muy contento. Espero seguir haciéndolo en lo que queda de temporada, porque estamos en el momento decisivo», afirmó. De cara al partido de mañana, reconoció que el Villarreal debe dar el máximo. «El equipo sabe lo que se está jugando, es consciente de la importancia de esos puntos y va a dejárselo todo», indicó.

Importancia de la grada

El delantero, pidió el apoyo de la afición para mañana ante el Leganés, en la que se quiere dejar atrás el regusto amargo que produjo la última derrota en casa ante el Athletic. «Queremos dar una alegría a nuestros seguidores. Espero nos apoyen, porque es como una final», concluyó.

Bacca valoró de manera positiva el punto sumado en el Sánchez Pizjuán, aunque se mostró en la línea de Javi Calleja de hacerlo más bueno si se consigue derrotar al Leganés. «Si somos capaces de ganar mañana, el punto conseguido ante el Sevilla será más positivo», dijo.

Con el gol conseguido el sábado, Bacca llegó a 45 goles en la Liga de España. Es el segundo colombiano con más tantos en LaLiga después de Radamel Falcao, que consiguió 52 tantos.

Pendientes de Bonera

En el plano deportivo, el técnico Javi Calleja perderá para el partido ante el Leganés a Jaume Costa, tras ser expulsado por doble amonestación en el Sánchez Pizjuán. Por el contrario el técnico madrileño recuperará a Álvaro González, que precisamente cumplió el partido de sanción ante el Sevilla. Además, va a estar muy pendiente de la evolución de Bonera, que por una lesión muscular no estuvo convocado ante el Sevilla. En caso de que el italiano no llegará a tiempo, Calleja podría repetir con Víctor Ruiz en la zaga.

El entrenador madrileño podría realizar algún cambio en la punta de ataque con la vuelta de Enes Ünal, pese al buen partido que hizo el canterano Raba, autor del primer gol el sábado. El resto del once a priori no debe sufrir excesivas variaciones para tratar de doblegar a un Leganés al que se le ganó en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey por 2-1 con tantos del propio Raba y Cheryshev. Ese marcador no sirvió para meterse en los cuartos de final de la competición.