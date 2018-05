El penalti de Cakir: Hasta Marcelo admite que le da en la mano

Hasta el protagonista de la jugada admite que fue penalti. Marcelo, futbolista brasileño del Real Madrid, asegura que el balón le da en la mano y que por lo tanto es penalti. Así de claro se muestra el lateral izquierdo blanco sobre la jugada polémica que pudo decidir el partido de vuelta de la semifinal de Liga de Campeones disputada por el Real Madrid y el Bayern de Munich.

Corría el tiempo de descuento del primer tiempo con empate a uno en el marcador, y tras un centro lateral desde la derecha el balón le da a Marcelo, que está dentro del área del Real Madrid, pero el colegiado turco Cakir no señala nada.



"Es mano, me da en la mano y es penalti. Si digo que no me da estoy mintiendo, pero el fútbol es así. Yo no hablo de los árbitros pero está claro que a veces se equivoca a nuestro favor y otras veces en contra, pase lo que pase hay que jugar al fútbol", dijo el jugador madridista al respecto.