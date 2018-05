El castigo a Baraja

El actual entrenador del Sporting de Gijón, Rubén Baraja, podrá sentarse en el banquillo tras ser sancionado por cuatro partidos de suspensión por el Comité de Competición de la RFEF, El exvalencianista, que se mostró arrepentido nada más cometer la infracción, explica que "es algo que asumo con naturalidad, me gusta mirar hacia adelante, espero que se pueda reducir en algo, pero si no la asumo y trato de aprender".

Rubén Baraja se perderá lo que resta de temporada y el primer partido de un hipotético play-off. El Comité de Competición decidió sancionar al técnico del Sporting con cuatro partidos por el agarrón del técnico a un jugador del Barcelona B cuando sacaba de banda en el último partido de Liga. La sanción es la mínima posible cuando se considera grave una acción, ya que el castigo podría ir de los 4 a los 12 partidos. Sin embargo el Sporting, que había presentado ya alegaciones previos aludiendo al arrepentimiento de Baraja al término del partido, presentará ahora también un recurso al Comité de Competición, que se reúne este viernes, para intentar reducir la sanción.

El Comité de Competición explicó que "no cabe acoger las alegaciones del Sporting de Gijón sobre un hipotético arrepentimiento espontáneo tras la consumación de una grave infracción que repercute en el desarrollo normal del encuentro". Y también alude a otros de los puntos de la alegaciones del Sporting, la de que el balón no se encontraba en juego en ese momento, señalando que "la acción del técnico es lo que impide la continuación o reanudación del juego tras los escasísimos instantes en los que el jugador del Barcelona B se dispone con toda celeridad a sacar de banda".



Baraja, al término del partido del pasado sábado ante el Barcelona B se disculpó por lo sucedido. "Ha sido un acto reflejo. La pelota me llega a mí y trato de que el rival no saque. Pido perdón, no me duelen prendas. Con la ansiedad del resultado, ese acto reflejo ha sido una mala decisión. Cuando te equivocas hay que tener la honestidad de reconocerlo", señaló.

Con el Pipo sancionado, José Ramón Rodríguez, su ayudante, se pondrá al frente del equipo este viernes en Tenerife, y en los siguientes partidos ante el Granada y el Córdoba, siempre que se mantenga la sanción. E incluso también dirigiría al equipo en el primer partido de un posible play-off. Rodríguez, a sus 29 años, asume la dirección del Sporting en el tramo decisivo. Es valenciano, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por la Universidad de Valencia, y ya ha formado parte del cuerpo técnico de Rubén Baraja en la cantera del Valencia, el Elche y el Rayo.

Hace pocos días se cumplieron ocho años desde la retirada de Baraja y su emotiva despedida en Mestalla.