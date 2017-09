Marcelino, ¿qué les das?

No es Kondogbia el primer fichaje que asegura haber elegido el Valencia por el mensaje que le transmitió el entrenador, aunque en el caso del francés lo que le dijo fue tan contundente que el futbolista ya no quiso saber nada más de nada ni de nadie y hasta dejó de ir a entrenarse para que el Inter cediera y el acuerdo fuera posible. Ya sabíamos por su trayectoria que con Marcelino los jugadores van, casi siempre les saca el máximo, pero sobre su capacidad de seducción empezamos ahora a estar al día. ¿Qué les da? Imagino que un mensaje muy claro y ambicioso, sin milongas. No es ninguna tontería, porque esto no es otra cosa que un seguro de que los jugadores que han venido y vendrán comulgan con ese discurso y vienen a dejarse la piel por esta camiseta. Es algo que en los pocos meses que lleva trabajando aquí y con solo dos partidos jugados el aficionado ha captado... y le gusta. Hay una encuesta en la edición digital de SUPER en la que el entrenador gana de calle. Para la afición es sin ninguna duda el mejor fichaje de este Valencia 17/18.

