El contrato de Kondogbia

Hay mucho ruido alrededor de lo que pasará en el futuro con Kondogbia, alguien debe tener interés en que lo haya, por eso hemos intentado acercarnos lo máximo posible a la verdad. Cuando estás hablando de un contrato que lógicamente no has visto te tienes que fiar de las personas que de una manera u otra sí lo conocen. Eso en alguna ocasión puede conducir a error, cosa que lamentamos profundamente aunque siempre será mejor y más honesto que especular. En este caso, pondría la mano en el fuego a la hora de asegurar que lo publicado en este periódico que tiene usted en sus manos es así, que el Valencia tiene decidido fichar a Kondogbia y, si llegado el momento tienen el dinero, lo harán porque así es como está firmado desde que el club apostó el pasado verano por el francés. Eso no descarta que, de aquí a junio, al futbolista lo vayan a marear otros clubes. Será que lo está haciendo muy bien.



Sanciones para todos

No voy a defender a los jugadores del Celta porque, al menos por el partido de Mestalla, no tienen razón. Sí la tiene Javi Calleja. Lo que pasa es que, puestos a denunciar, los árbitros han de ser valientes y hacer lo propio con jugadores que, como Luis Suárez, les insultan constantemente desde la impunidad que les da la camiseta que llevan.

Más opiniones de Julián Montoro.