Álex Remiro encuentra 'refugio' en Cuarto Milenio

Las redes sociales podrían haber servido a Álex Remiro para hacer su genuina declaración de intenciones, a raíz del interés del Athletic Club por repescarle de inmediato tras la lesión de Kepa. Este mismo lunes, el de Cascante ha retuiteado un mensaje del perfil oficial del periodista Iker Jiménez, presentador de Cuarto Milenio, que permitiría explicar su propio estado de ánimo. "Cuando uno no tiene entusiasmo, es como tener algo muerto dentro..."

El internacional sub-21, falto de minutos en el Levante desde septiembre, ve con buenos ojos su regreso a Bilbao. Los granotas están por la labor de facilitar su marcha, pese a no tener ninguna obligación contractual, siempre que el Granada permita a su vez la salida en el mercado invernal de Oier Olazabal. El de Irún, no en vano, es el objetivo número 1 para reforzar la portería desde tiempo atrás. A la espera de que se resuelva su situación, en un sentido u otro, Remiro no ha hablado públicamente.