Rubén fue el descarte por una contusión en la rodilla

De la expedición de 19 que partió a Huesca, el que no se vistió fue Rubén García por una fuerte contusión en la rodilla derecha producida por un golpe en el transcurso del partido del pasado miércoles ante el UCAM Murcia en la vieja Condomina. Con 22 en plantilla, los cuatro que no fueron convocados están en la enfermería, con más o menos gravedad: Iván López, Paco Montañés, Chema y Rubén García.

Los 18 elegidos fueron los disponibles fisicamente, aunque la apuesta contó con cuatro variaciones y la versión más rococa del líder . Escenarios como El Alcoraz obligan a tener los pies en el suelo y asumir que del pasado no se vive. Ahíhace más hincapié si cabe en que para volver a la élite hay que ponerse el mono de faena y bajar al barro. Desde el principio dejó claro que de nada valía ser un ex de Primera y sus chicos no solamente se adaptaron rápidamente a la nueva realidad, sin triunfalismos cuando los resultados positivos empezaron a sucederse, sino que en el cierre de la primera vuelta refrendaron que hay argumentos de sobra para adaptarse a todo tipo de escenarios.