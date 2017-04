Roger no sacó las pistolas para celebrar el 0-1. De otro penalti, esta vez por unas claras manos de Sankaré, el Levante golpeó primero y resistió como pudo tras el empate de Salvi para amarrar un puntazo de ascenso. El '9' cogió el balón, no se amedrentó pese al ambiente infernal del Carranza y superó a Alberto Cifuentes desde los once metros. Van 21 dianas y recuperó el sabor del gol después de dos encuentros ante Getafe y Reus de sequía. Una vez incrustó el esférico en el arco cadista, la alegría del momento tenía un destinatario por un motivo especial. "Va por ti 'curilla'", que es así como le apodan a José Cintero, el tío de su novia Mireia, que está atravesando por un delicado estado de salud. De ahí la 'C' de la celebración, que también hizo a la cámara que había junto a la portería después de compartir el momento junto al resto de sus compañeros.

El Levante volvió a demostrar en Cádiz que sabe sufrir, apretar los dientes y unirse en un escenario hostil para encontrar recompensa. Desde el propio Roger, que acabó con el ojo derecho amoratado tras repeler un segundo córner seguido con la cara. La renta le permite jugar con los tiempos al líder. Así llegó el gol del 'Pistolero': sin apresurarse, con paciencia y con esa enorme facilidad que demuestra desde los once metros, con la única excepción del penalti que le repelió Roberto, guardameta del Mirandés, aunque en la prolongación le echaría valor y lanzaría el segundo para obtener la última victoria granota. "Lo valoro, yo no me hubiera atrevido y se lo he dicho. Es un tirador, es un especialista y los que son así tienen que seguir funcionando. Es un jugador con personalidad, porque haya un fallo no hay que quitarle el mérito de atreverse a tirarlo de nuevo. Tiene nuestra confianza para lanzar todos los penaltis que quiera en un partido. Su porcentaje le avala", destacó Muñiz después de aquel triunfo del pasado 1 de abril.

Tras el partido, Roger reconoció que sería importante acabar como máximo goleador. "Sería importante, aunque no me obsesiona. Es algo más que anecdótico, pero voy a pelear por ello", afirmó el '9', además de mostrar su satisfacción por un punto ante un rival que "sabíamos que iba a apretar mucho". "El punto es bueno en un campo muy difícil. Sabíamos que iba a costarnos, contentos porque el Cádiz se juega meterse ahí y sabíamos que iba a apretar mucho", añadió.

El olfato de Roger no se apaga y vuelve a ser el máximo goleador en solitario de LaLiga 1|2|3. Lleva 21, 22 con el de la eliminatoria de Copa ante el Cádiz, uno más que Joselu, delantero con el que está pugnando por el derecho a ser el principal artillero de la categoría. Pero ojo con el exgranota Ángel (19), que lleva 8 goles en las últimas 9 jornadas.