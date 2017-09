"Conocía el Levante desde hace muchos años. Cuando estaba en Australia ya conocía al Levante. Cuando me llegó el interés duré un segundo en decir que sí". Ese ímpetu y ganas por recalar en el Ciutat de Valencia han permitido que Mitch Langerak se convierta en nuevo jugador del Levante esta temporada. El propio presidente, Quico Catalán, reconocía que la predisposición del meta ha sido clave para que la operación se cierre de manera rápida. El australiano, que llega con el objetivo de ser importante, ha asegurado en su presentación que llega para conseguir éxitos en el conjunto granota. "Estoy listo para jugar", ha señalado el nuevo 'canguro' del conjunto azulgrana.

El exportero del Stuttgart, que ya ha lucido la camiseta del Levante en el entrenamiento de hoy, aseguró que antes de su llegada habló con Matt Ryan, exmeta valencianista ahora en el Brighton, y que le aconsejó que firmara por el equipo del Ciutat de Valencia. "Me ha hablado maravillas del club y de la ciudad. He hablado con él, vengo de Australia y me ha dicho que las condiciones del clima y la ciudad son perfectas", ha señalado.

Por su parte, sobre el equipo, Langerak señaló que está muy contento con el ambiente que hay en el equipo. "La primera sensación que me ofrece la plantilla es que son un grupo de amigos, me lo he pasado muy bien en el entrenamiento. Todos se han portado muy bien conmigo", ha explicado el portero, cuya llegada ha provocado que Koke tenga que marcharse del club y para poner rumbo al Alcoyano.