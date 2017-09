Iborra debuta eliminando al Liverpool

El duelo estrella de la tercera ronda de la Carabao Cup, el año pasado llamada EFL Cup, trajo consigo la eliminación del Liverpool de Klopp a manos del Leicester de Shakespeare. En el duelo entre ambos conjuntos de la Premier League llegó el debut del exlevantinista Iborra. El futbolista de Moncada, que ya tuvo minutos con el Sub-23 tras recuperarse de una lesión que le ha mantenido en la enfermería y sin poder estrenarse aún en la competición doméstica, además fue uno de los grandes protagonistas del partidazo, ya que dio la asistencia del primer tanto ante el cuadro ´red´ con un cabezazo atrás para el japonés Okazaki.





Very happy for win and play again. Unbelievable atmosphere in KP.??????Muy contento por ganar y jugar de nuevo. Increíble ambiente en el KP. "https://t.co/iLZUF5A1DB">pic.twitter.com/iLZUF5A1DB