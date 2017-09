El Levante, ante De Biasi y los efectos del 4-0 del Villamarín

No hay que darle más vueltas a la primera derrota de la temporada. Ese fue el mensaje más repetido por el vestuario tras el 4-0 en el Benito Villamarín. Una bofetada tan dolorosa como inédita con Muñiz en el banquillo y también para el propio preparador asturiano en sus anteriores aventuras en la máxima categoría con Racing y Málaga e incluso en escalones inferiores a las órdenes del Alcorcón y el Marbella. Un tropezón para aprender. Un correctivo marcado por una segunda parte distorsionada y sin la intensidad que sí tuvo el Betis desde que salió del vestuario para seguir de dulce y sumar su tercera victoria seguida. Un borrón que ni mucho menos debilita ni desacredita un inicio brillante con esos nueve puntos ante rivales de envergadura. Ni le cambia el semblante a un grupo comprometido que, como plasmó Morales en las redes sociales, transmite «una confianza ciega» en sus posibilidades y sabe que ante su afición es todavía más fuerte. Pero sí que confirma que el bloque del ascenso, el de la auténtica confianza, necesita de la ´segunda unidad´, de las incorporaciones, para generar más competitividad y dosificar a titularísimos con demasiada carga.

Por un motivo u otro, o simplemente porque si la maquinaria fluye no es necesario variar nada, a Muñiz no le ha quedado otra que exprimir a su once de más fiabilidad hasta que el ´plan b´ esté preparado. Y lo seguirá haciendo antes de un parón clave para sumar efectivos a la causa. «Quedan 32 partidos y habrá minutos para todo el mundo. Hay gente que se está poniendo al día en conocimiento táctico y físico de la Liga y de los compañeros. Además, el equipo está rindiendo a muy buen nivel y si tocas algo te puede salir bien o mal, por lo que hay momentos en los que lo mejor es esperar», argumentó el técnico. Raúl Fernández, Chema, Postigo y Toño lo han jugado todo. Otros como Campaña y Alegría han sido titulares en las seis jornadas. Y seguro que Morales también si la expulsión ante el Dépor no le hubiera frenado en dos encuentros tan sonados como la visita al Madrid y el Derbi. Y en el polo opuesto, los otros dos porteros (Langerak y Oier), Luna, Cabaco y Lucic no han disputado ni un minuto. Boateng sigue a cero desde que Muñiz le llamó a capítulo en el Bernabéu y Nano, que debutó en Heliópolis ya con el marcador visto para sentencia, todavía está de pretemporada.

Muñiz cumplirá ante el Alavés el medio centenar de partidos oficiales al frente del Levante. En los 49 anteriores, 27 victorias, 12 empates y 10 derrotas. Y ha utilizado a 32 jugadores, el último Nano, y Campaña se lleva la palma con 46 apariciones Al margen de los avales numéricos, la influencia del míster es superlativa. Por su capacidad para aislar al vestuario en LaLiga 1|2|3 de la condición de rival a batir y mover las piezas a la perfección hasta alcanzar una temporada de récord. Y ahora, amarrado hasta 2019, por mantener el ADN granota desaparecido después del último descenso y pelear por sacarle partido a un engranaje con fugas por el hándicap de la adaptación tardía y la rémora de la falta de gol de sus delanteros.

Un duelo inédito en Primera

Levante y Alavés nunca se han visto las caras en la máxima categoría. La última vez fue en Segunda División en febrero de 2009 y los albiazules ganaron 2-3 con goles de Javi Guerra, Albacar y Juanjo, mientras que Parri e Iborra anotaron por los granotas de Luis García. Hay que remontarse al curso 1980/81 para encontrar la última derrota vasca en Orriols: 2-0 con el sello de Lorant y Herencia. Esta primera vez en la élite enfrentará a un Levante con ganas de resarcirse del primer revés del curso y un Alavés sin rastro del que fue subcampeón de Copa, con nuevo entrenador, el único huérfano en el casillero de puntos y con solamente una diana anotada: la de Manu García en la última jornada ante el Madrid. Será la primera ocasión que De Biasi se mida al Levante, al que llevó las riendas en la antesala de la explosión de la Ley Concursal. Su última contribución en el banquillo local del Ciutat fue el 6 de abril de 2008 en un 0-3 propinado por el Valladolid de Mendilibar.

El Ciutat volverá a responder como en el ciclo de cuatro jornadas de las cinco iniciales en este duelo entre dos delanteras peleadas con el gol. El doblete de Diego Rolán ante el Athletic tachó de la lista negra al Málaga, dejando a azulgranas y babazorros como los únicos sin pólvora de sus atacantes naturales (Alegría, Nano, Boateng, Sobrino, Munir, Bojan y Santos). La diferencia es que los granotas han sido capaces de encontrar vía alternativas con Bardhi, Morales, Ivi López, duda hasta última hora por unas molestias en el aductor derecho, y el central Chema Rodríguez.