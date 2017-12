Muñiz explica la titularidad tardía de Cabaco y Lukic

Arbitraje

No voy a hablar de los árbitros. Su labor es muy complicada. Los que estamos fuera tenemos que estar más tranquilos y colaborar para que su función sea más sencilla, dentro de la dificultad que tiene. Nos jugamos mucho en este tipo de partidos y por eso se convierten en partidos muy duros, porque nos jugamos mucho. Por eso pido tranquilidad con los árbitros en este tipo de situaciones, porque tenemos que colaborar con ellos, igual que ellos con nosotros.



De más a menos

Hubo un inicio de partido muy bueno, con muchas llegada y muy buenas ocasiones. En el 25' se iguala y las ocasiones que nos crean son con balones largos y divididos. En la segunda parte, con la expulsión, estamos continuamente en su campo jugando por fuera, pero no hubo ocasiones, o por lo menos no hubo gol. En las dos que fueron más favorables a nosotros no pudimos adelantarnos en el marcador.

Campaña, expulsado

Esas situaciones son muy complicadas de controlar. Lo quito porque teníamos dos jugadores de campo en esa situación, pero lo que no puedes prevenir es lo que va a pasar luego. Está claro que él no tiene que salir a protestar, él no dijo nada, pero sale. Entonces das vía al árbitro a que te pueda expulsar, el árbitro actúa correctamente. Todo lo que pude prevenir se hizo, pero después ya ahí no puedo hacer nada.

Enes Ünal

Empezaremos a entrenar el día 28 y espero que esté con nosotros. No sabemos exactamente cuándo se va a Villarreal, si se va o no se va.

Problemas en casa

Al principio al empezar la temporada esperaba esto. Nos está costando ganar, pero bueno, lo sabíamos al principio de liga, que cuando perdonas lo pagas. Nos está costando mucho adelantarnos en el marcador. Se ha demostrado que para ganar tenemos que adelantarnos en el marcador.

Cabaco, titular

Los dos jugadores están aportando y tienen que hacerlo para ayudar. Cuando los ponemos es porque tengo la sensación de que lo van a hacer bien. Ellos llegaron tarde, tardaron en amoldarse a lo que es la liga, el equipo y el sistema. Cabaco y Sasa lo están haciendo bien y en los entrenamientos están demostrando que pueden jugar. Esto es muy largo y tenemos que tener una plantilla de 20, 21 o 22 jugadores y todos pueden aportar.

Sin goles

La falta de gol es una parte importante, pero es un problema en líneas generales. Tenemos que marcar todos, atacar todos y hacer lo posible para ganar, que para eso hacen falta goles. Los equipos de abajo, de seis siete equipos, a la hora de que llegue el gol cuesta un poco más, pero esa dificultad al principio de liga ya la sabíamos.

