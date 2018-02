"El equipo está indignado"

, presidente del Levante, ha vuelto a hablar después de un partido, con la sangre caliente, como hizo hace dos temporadas tras el también polémico encuentro en La Rosaleda ante el Málaga : ". Cuando en la vida pasa esto te sientes fastidiado, dolido, con mucha impotencia. Porque al final nosotros nos jugamos la vida. Hay gente que está metida en este mundo que no sabe la importancia de este partido. Me da igual que sea un derbi. Me jugaba tres puntos importantísimos. Lo que estoy diciendo no es algo que no hayan visto millones y millones de espectadores.. Igual que el primer gol, que el asistente no ha levantado la bandera".El mandatario ha querido expresar su malestar, si bien ha dado la sensación de hacerlo caminando con pies de plomo para no meterse en ningún charco que pueda traer consecuencias negativas: "Estoy triste por el fútbol. Lo que se ha visto en el campo no ha estado a la altura de una Liga como la nuestra. Hoy ha perdido el Levante tres puntos y ha perdido el fútbol. El juez del partido ha tomado ciertas decisiones que han condicionado el resultado. Que no lo ha hecho adrede, estoy convencido. Marcan la moral de un vestuario, me siento muy orgulloso de este equipo. Perdemos todos. La imagen que se ha visto en el campo es complicada de asimilar. No soy responsable de impartir justicia, sólo de lo que ocurra en mi club. Lo que tenga que decidir quien tenga que decidirlo, ellos sabrán. Si estamos en la mejor Liga del mundo tenemos que gestionar las cosas mejor. Llevo dos años sin hablar después de un partido. Hablé tras La Rosaleda cuando las decisiones fueron clamorosas y hoy me toca hablar. Mejor dicho, quiero hablar. Quiero trasladar lo que siente todo levantinista que haya visto este partido. Hablamos de la mejor liga del mundo, pero estas decisiones no hacen nada de bien. Nadie sabe qué ha pitado ni por qué lo ha pitado".

Quico ha afirmado incluso que después de lo visto, hasta el colegiado es consciente de sus errores: "No hay que hablar con el árbitro, lo bonito del partido de hoy es que había muchos medios de comunicación, millones de espectadores. ¿Qué hay que decirle al árbitro?, ¿que se ha equivocado?€ yo creo que ya lo sabe. El Levante lo que tiene que hacer hoy es esto. Salir y decir las cosas claras y aclarar que decisiones arbitrales no nos han permitido sumar. El equipo está indignado, está dolido, con una sensación importante de impotencia porque decisiones importantes han marcado el partido".

Por último, en referencia al comportamiento de la afición granota, agradeció su comportamiento: "He salido fuera a dar un paseo y no sabía que aún estaban en la grada. Les aplaudo y les quiero dar las gracias. Con su aliento y respaldo este equipo va a salir adelante. Si alguien piensa que nos van a tirar a la primera de cambio eso no va a pasar. Tenemos argumentos suficientes para cambiar todo. Los que están arriba en la grada están menos indignados que yo, porque yo aún he podido verlo por la tele. Son dos errores flagrantes. Si yo no estoy diciendo que el árbitro haya condicionado el partido porque tenía intención de hacerlo. El motivo por el que el árbitro ha anulado el gol de Coke lo sabrá él€".