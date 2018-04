Paco López ´pasa´ de Seedorf

El entrenador del Levante, Paco López, aseguró este viernes que ahora no es el momento de hacer cálculos para saber con cuántos puntos se salvarían, ya que dependen de ellos mismos y apuntó que si otros quieren hacer "las cuentas de la lechera, que las hagan", pero que ellos deben centrarse únicamente en sus partidos.

"A día de hoy y porque además es una evidencia, dependemos de nuestro trabajo y entendemos que debemos sumar cuantos más puntos, mejor. Debemos olvidarnos de la cifra exacta, no sabemos lo que van a hacer los rivales. Las cuentas de la lechera no nos interesan. Tenemos que sumar de tres en tres o de uno en uno", dijo en la rueda de prensa posterior al entrenamiento del equipo.

El entrenador del Levante reconoció la dificultad del partido del domingo en el Wanda y descartó que les pueda pasar factura el partido de cuartos de final de la Liga Europa disputado el pasado jueves.

"Es otro partido más, necesitamos hacer un trabajo buenísimo para ganar el partido, sabiendo la dificultad que entraña el rival pero con la misma ilusión que en los anteriores partidos. Es importante el aspecto anímico cuando vienes de una buena racha", indicó.

"El Atlético tiene una plantilla muy competitiva, y están acostumbrados a este numero de partidos y en ese sentido no creo que lo pueda afectar mucho, seguro que sacan once competitivo y no va influir mucho el partido de ayer", apuntó.

"Tenemos que hacer las cosas muy bien, estar muy concentrados, darle continuidad a nuestro trabajo y sabemos la dificultad que tiene el rival y que tiene muchas virtudes y trataremos de aprovechar algún defecto suyo", insistió

Paco López, que aseguró que "no he dado pie" al club para tratara una posible continuidad al frente del equipo porque "hay un camino que es estar en Primera división", explicó que ahora disfruta tanto como cuando dirigía hasta hace poco más de un mes al equipo filial.

"Sin que se me entienda mal, disfruto mucho de mi profesión tanto ahora como en el filial o como el año pasado en el Villarreal en Segunda división B. En ese sentido sigo muy metido en mi trabajo, que me gusta. Entiendo lo que pasa alrededor e intento que no me afecte en absoluto", reflexionó.

Además, Paco López, que destacó que la sanción impuesta a Rubén Rochina de cuatro partidos por protestar al colegiado en el último partido es "excesivamente dura", evitó polemizar con el técnico del Deportivo de la Coruña, Clarence Seedorf, que dijo que el Levante había tenido "muy buena suerte" en los últimos partidos.

"Repito que lo que digan y hagan los demás no nos interesa. Sabemos lo que nos está costando ganar cada partido y el esfuerzo que hacen los jugadores y valoramos mucho todo el trabajo que estamos haciendo", finalizó.