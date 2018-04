Recadito de Paco López a Seedorf

Paco López se mostró encantado con el equipo tras vencer al Athletic en San Mamés:

¿Ha sido el mejor partido del Levante? ¿Cómo lo ha transformado?

Con balón nos hemos encontrado mejor, pero hemos hecho grandes partidos. La transformación es gracias a la implicación y el compromiso que hemos dicho tantas veces. Cuando hay ese compromiso es mucho más fácil para el entrenador.

¿El gol de Rául García ha sido un incentivo para sosegarse?

Era un rival que iba a salir fuerte con su juego directo y centros laterales. Te obligan a defender cerca de tu portería. Pese a la adversidad, el equipo sigue creyendo y teniendo fe en lo que trabaja.

¿Considera que ya está conseguida la permanencia? ¿Qué habló con Bardhi?

Dije que era un partido haciendo un símil para dar la asistencia y meter el gol el viernes. Y tiene que ser así porque matemáticamente aún no estamos. Y respecto a Bardhi, desde el primer momento él tiene una intención de hacer grandes cosas. Está implicado, al margen del talento que tiene, pero sabe que debe mejorar en otros aspectos y que tiene toda mi confianza aunque no ha sido titular. Lo más importante es que el equipo no es sólo Bardhi.

¿Qué parte de la reacción es anímica y cuál futbolística?

Es una mezcla. Cogimos el equipo en una situación que el futbolista necesitaba confianza. Mi opinión es que la confianza te tiene que llevar a los resultados, no al revés. Este grupo se lo merece.

¿Cómo están los tocados? ¿Le da vértigo sus números?

Pedro en principio valoraremos si es lesión muscular o sobrecarga. Cuando uno se pone a entrenar y coge al equipo como estaba piensa en ir partido a partido. Algunos al principio hablaban mucho del factor suerte, que existe en el fútbol, pero a veces el que sólo apelaba a la suerte se ha demostrado que sin trabajo, esfuerzo y convencimiento no aparece la suerte.

¿Qué buscaba con los dos laterales derechos en la banda? ¿A qué se debe la mejoría de Boateng?

El doble lateral pretendíamos reforzar en defensa esa situación. Coke, aunque su posición habitual es lateral derecho, tiene una incorporación fantástica desde atrás y entendíamos que lo necesitábamos. Boateng tiene un hambre de ser futbolista tremenda, hay que ayudarle a nivel de confianza y al final lo hace él solito. No es fácil encontrar un jugador que tire tantos desmarques de ruptura.

¿Ha visto intensidad en el rival?

Nos fijamos más en nuestro equipo. El Athletic es agresivo y hemos tratado de igualar eso. Hay determinados aspectos que influyen. A nivel de juego hemos estado más acertados. Al Athletic en San Mamés no es fácil ganarle.