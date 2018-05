¿Por qué no está Mendilibar en el banquillo del Levante?

La destitución de Mendilibar, la primera de la era Quico Catalán después de temporadas consecutivas sin hacerlo con Luis García, Juan Ignacio y Caparrós, marcó un punto de inflexión en la trayectoria del Levante UD. Han pasado tres años y el ahora entrenador del Eibar, con el que acaba de renovar, ha vuelto a recordar un capítulo sobre el que ha arrojado algo más de luz.

El de Zaldibar, de su boca, explica los que considera fueron los motivos que precipitaron su salida, una de las decisiones que más ha dado de hablar con Orriols. Y es que sobre su adiós se ha dicho todo, incluido que los ´capos´ del vestuario le hicieron la cama, o que a Manolo Salvador le faltó paciencia. El contexto, sin duda, fue clave en un momento en el que el club pretendía afrontar un cambio de estilo que, tras el caparrosismo, no se terminó llevando a cabo.

"El que me fichó como entrenador (Manolo Salvador) imagino que me conocía y sabía cómo jugaban mis equipos. Sin embargo, fui allí y quise, para empezar, sacar la defensa más arriba, asumiendo, eso también es verdad, que esos jugadores nunca lo habían hecho, porque siempre jugaban con el cuelo metido en la portería", reconoce en una entrevista con Panenka.

"Me lo dijeron: ´No, míster, que nosotros defendemos bien así". ´Pues no´, les dije. ´Si habéis tenido un portero, Keylor Navas, que os lo ha parado casi todo, es porque no habéis defendido bienñ. O crearon mucho peligro el año pasado", dice en referencia a la temporada de Caparrós, en la que los granotas fueron de los que más remates concedieron. "Pero cuando empecé a sopesar hacerlo, tal vez para buscar un punto intermedio, fue cuando nos echaron".

"Ciertamente los resultados habían sido malos pero también era verdad que no estábamos tan mal, porque sólo habían transcurrido ocho jornadas y no tuvimos tiempo a cambiar realmente las cosas. Como te digo, íbamos a pegar un pequeño cambio, Juanfran, David Navarro, Héctor Rodas? Les costaba defender más arriba. Aunque luego también había jugadores que sí querían hacerlo a mi manera", razona Mendi, destituido tras una goleada en casa contra el Real Madrid (0-5) y con un segundo como Iñaki Bea que hoy continúa a su lado pero que aquel año debutaba como técnico.

Mendilibar, por cierto, también se queja de la configuración de aquella plantilla: "Otra de las cosas que no funcionaron es que contábamos con futbolistas de muchas nacionalidades y no fue fácil. Estaba Nabil-El Zhar, por ejemplo, y no supimos llegar a ellos. Al final, esa es la clave del entrenador: que el jugador crea en ti. Diría que es lo importante. Tienes que conectar y para ello tienes que que estar convencido de tu idea. Yo lo estaba pero no llegué a ellos, venían de un fútbol muy distinto al que yo proponía y no se produjo el cambio. Otra experiencia más".