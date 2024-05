El Valencia Basket deja la semifinal ante el Casademont Zaragoza vista para sentencia

El Valencia Basket da un paso de gigante hacia la gran final de la Liga F Endesa tras ganar al Casademont Zaragoza por un apabullante 53-80 en el Pabellón Príncipe Felipe en el partido de ida de las semifinales. Las de Rubén Burgos afrontarán el partido de vuelta de la eliminatoria que se disputa este domingo 5 de mayo en la Fonteta (18:30 horas) con una renta de 27 puntos lo que convierte el partido prácticamente en un trámite. Sólo una debacle podría alejar a las de Rubén Burgos de una nueva Final. Las taronja, en un partido muy completo de toda la plantilla con mención especial para Iagupova (autora de 25 puntos) fueron superiores a las aragonesas y dominaron durante todo el partido. Salvo en el tercer cuarto, en el que las locales a punto estuvieron de remontar, el Valencia Basket controló el juego con autoridad.

Alba Torrens / EFE

Los nervios atenazaban a ambos equipos en los primeros minutos y tanto Cadademont Zaragoza como Valencia Basket rivalizaban en errores en ataque. Queralt Casas, en el cuatro intento taronja, lograba por fin abrir el marcador 0-2 con una penetración en la que exhibía su garra habitual. El partido se movía a un ritmo alto, sin tregua, sin un claro dominador hasta que Alina Iagupova tomaba las riendas y con un triple y una jugada de 2+1 ponía por delante a las taronja (6-9 min. 5). Seguía faltando fluidez en ataque pero ahí estaba Iagupova para mantener a las de Rubén Burgos por delante con un nuevo triple 10-12.

Dominio taronja

El Valencia Basket, poco a poco se iba adueñando del partido con un trabajo serio en defensa. Al Casademont no le funcionaba el triple y tenía problemas para superar la defensa visitante (10-16 min. 8). Con un triple de Ouviña se escapaba el Valencia Basket (10-19). Las de Rubén Burgos dominaban el rebote ofensivo y eso les daba numerosas opciones en ataque. Un triple de Alba Torrens en los últimos segundos dejaba el marcador en un claro 13-22 para el Valencia Basket.

Hempe y Romero luchan por recuperar un bajón / EFE

Las taronja mantenían su buen trabajo defensivo ante un Casademont Zaragoza al que le entraban las prisas y empezaba a desesperarse. el Valencia Basket se mostraba muy sólido y eso se traducía en una creciente seguiridad en ataque. Un triple de Alba Torrens y otro de Gülich ponía el 15-30 en el marcador. El Valencia BC doblaba a su rival y Queralt se unía a la fiesta del triple taronja. La máquina taronja funcionaba a la perfección. Ouviña y Romero se alternaban con maestría la dirección del juego. Cada jugadora cumplía con su rol en la cancha.

Para complicar la situación de las locales, el Casademont perdía a Tanaya Atkinson que se lesionaba tras un choque fortuito con Iagupova. Las aragonesas, pese a todo, seguían luchando y aprovechaban una fase de menor brillantez taronja en ataque para recortar diferencias al descanso pero sin inquietar demasiado al Valencia BC (27-39).

Buen trabajo en defensa / EFE

Reacción de las aragonesas

En la reanudación Iagupova avisaba con un triple de que las taronja no estaban dispuestas a ceder terreno. Pero, pese a ello, el cuarto no empezaba bien para las taronja a las que les costaba anotar. El Casademont Zaragoza apretaba más en defensa y encontraba mejores opciones en ataque lo que le permitía recortar diferencias peligrosamente (37-44). Rubén Burgos pedía tiempo inmediatamente. Con Mariona Ortiz y Leonie Fiebich como protagonistas, el Casademont vivía sus mejores minutos (39-44 min. 26). A las taronja no les entraba nada y perdían balones fruto de la precipitación. El Casademont, espoleado por su afición, seguía acercándose (45-47) rozando ya la remontada. Un proverbial triple de Hempe volvía a estirar la ventaja y se cerraba el tercer cuarto con 47-52.

Un último cuarto arrollador

El Valencia Basket quería irse de Zaragoza con la victoria y en el último cuarto las de Rubén Burgos salían concentradas. El objetivo era evitar a toda costa la remontada local. El Casademont Zaragoza buscaba acelerar el ritmo y apelaba al tiro exterior. Afortunadamente para las taronja, las locales se mostraban erráticas en ataque y el rebote seguía bajo dominio taronja (49-57 min. 34). Iagupova ponía de nuevo el +10 para las de Rubén Burgos (49-59) y el Casademont pedía tiempo.

Pero era ya imposible parar a la maquinaria taronja que de nuevo funcionaba como un rodillo. Con un escandaloso parcial de 6-28 en el último cuarto, las de Rubén Burgos rompían el partido y dejan la eliminatoria vista para sentencia.

Ficha técnica

Casademont Zaragoza: 13+14+20+6 M. Ortiz (5), V. Gimeno (2), L. Fiebich (15), T. Atkinson (1), Z. Diallo (14)-cinco inicial-A. Lacorzana (10), P. Holesinska (3), N. Pointer (0), A. Gulbe (3), N. hermosa (0), P. Geldof (0).

Valencia Basket: 22+17+13+28 M. Hempe (11), N. Fingall (3), Q. Casas (5), L. Romero (9), A. Iagupova (25) - cinco inicial-C. Ouviña (8), E. Buenavida (0), A. Torrens (6), P. Ginzo (6), M. Gülich (7).

Árbitros: C. García, Á. Albaceate, A. Chueca.