Amallah, sincero sobre su cesión fallida en el Valencia: "Pensaba que jugaría más"

Selim Amallah, centrocampista del Valencia CF prestado por el Real Valladolid, ha valorado en Arab News su fallida cesión en Mestalla. El futbolista forzó el pasado verano para jugar en el club valencianista, pero transcurrida prácticamente la totalidad de la temporada su balance es cuanto menos discreto.

A sus 27 años, el futbolista internacional con Marruecos antepuso el proyecto valencianista a seguir con el Pucela en Segunda División y seguir siendo líder de la medular. La apuesta no le salió bien ya que a estas alturas podría decirse que entre toda la competencia que ha tenido no ha terminado de destacar para ganarse un puesto y que no se ha afianzado a las órdenes de Rubén Baraja.

De hecho, a estas alturas suma exclusivamente 735 minutos en toda la temporada repartidos entre LaLiga y la Copa del Rey con la camiseta valencianista. A nivel estadístico, su rendimiento ha sido discreto: una única asistencia y en términos de participación, solo tres titularidades en LaLiga. La vuelta de André Almeida ha terminado por hacerlo desaparecer del mapa: sma solo 2 minutos en los últimos cuatro encuentros.

Amallah se ha sincerado al respecto en la entrevista concedida en su país. "Al principio pensé que iba a jugar más". "Jugar en Primera División era un sueño y lo he conseguido", ha manifestado. No obstante, Amallah se prefiere quedar con la experiencia y el "aprendizaje". "Reconozco el valor de aprendizaje que me ha ofrecido esta temporada. Francamente estoy muy feliz de estar aquí".

