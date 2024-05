Todos juntos a Europa por Campanar

Detallazo del Valencia con su ciudad. El club abrió las puertas de la ciudad deportiva de Paterna a los afectados del incendio de Campanar que se llevó al vida de diez personas aquel fatídico 22 de febrero. La entidad de Mestalla invitó a los vecinos damnificados para presenciar el entrenamiento y disfrutar de una mañana muy especial junto a Rubén Baraja y sus futbolistas. Un encuentro mágico repleto de ilusión y emociones para todas las familias. Hijos y padres. Daba igual la edad. Todos lo pasaron en grande en el estadio Antonio Puchades entre aplausos, cánticos de ánimo, autógrafos, fotografías, pancartas y mucha alegría. La que se merece todo el barrio.

Los vecinos de Campanar, con el conserje del edificio Julián García a la cabeza, recibieron al equipo con una cerrada la ovación desde el césped. Pero este miércoles los aplausos eran recíprocos. También los ánimos. «¡A por Europa que vosotros podéís!», les decían. Lo mejor fueron las caras de felicidad de los niños. Alexandra Sinevich, una de las afectadas del incendio, agradecía el gesto del club por el «estado de ánimo» de los más jóvenes. «Ha sido muy divertido, maravilloso, queremos dar las gracias por la invitación, estamos muy contentos por los niños por invitarnos al entrenamiento. Esto es muy importante para los niños por sus estados de ánimo, es un recuerdo especial, no todos los niños y no todos los días pueden ver al primer equipo del Valencia. La única lástima es que el motivo de la invitación sea muy triste», decía apenada.

Una de las que disfrutó de lo lindo fue su hija María Sinevich: «He mirado cómo entrena el Valencia y a mi hermano le han firmado las cartas y nos hemos hecho fotos, gracias al Valencia porque nos ha dado ropa deportiva del Valencia y nos ha invitado a ver el entrenamiento». También se lo pasó en grande Alejandro Artal con su bufanda y su pancarta (’Pepelu, me das tu camiseta por favor’) en mano. «Yo soy muy valencianista, me han firmado los jugadores, he visto el entrenamiento y me lo he pasado muy bien. Pepelu es mi jugador favorito y me gusta mucho cómo juega. Muchas gracias al Valencia por todo lo que ha hecho, este momento ha sido muy importante para todos los que hemos venido», asentía emocionado.

Para alegría la de Julián Santos que acudió con su hija casi recién nacida en brazos. «Siempre es muy especial que te invite el Valencia a un entrenamiento y sobre todo hace que el Valencia sea parte de la ciudad. Que se sienta que puede ayudar a los ciudadanos de la ciudad. Eso es muy bonito. El incendio fue una cosa muy complicada, pero a la vez bañada con una alegría como esta (mira a su hija en brazos). Ha sido un tiempo muy complicado, pero a la vez ilusionante. Me quedó con la parte de tener una hija. Ha pasado a un segundo plano lo del incendio. Desde el primer momento que vieron ropa la gente que no tenía nada aquello ya fue un gesto muy bonito. Hoy me he sentido como un niño y solo puedo darle las gracias al Valencia porque desde el principio han estado con nosotros y con la ciudad. Es muy bonito que el equipo esté a tu lado. Muchísimas gracias».

El gesto de este miércoles se asuma a los que ya tuvo el Valencia días después del trágico incendio. Mestalla rindió homenaje a las víctimas, a los damnificados y a los héroes de los servicios de emergencias que participaron en las labores de rescate. El equipo lució brazaletes negros y se guardó un respetuoso minuto de silencio. En la grada sonó un cántico: «¡Campanar, te quiero!». Europa se merece un esfuerzo. Va por ellos.