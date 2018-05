Carmelo hablará con Róber Pier "en una semana"

Carmelo del Pozo, exsecretario técnico del Levante UD, ha sido presentado este martes como nuevo director deportivo del Dépor. En su presentación, el segoviano ha hablado de la situación de Róber Pier, cuya cesión en Orriols termina en junio y es una de las patatas calientes encima de la mesa.

El Levante no tiene opción de compra por el gallego, pero sí le interesaría retenerlo en su plantilla, aunque es el Deportivo quien tiene la sartén por el mango. El tema, eso sí, no debe tardar mucho en resolverse: "En una semana hablaremos con Róber para ver qué situación se da, le conozco bien, me pasé el verano pasado intentando llevármelo al Levante".

Hace dos años, Carmelo apostó por el central del Fabril para el proyecto del ascenso granota.