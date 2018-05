Muere la voz del Levante UD

La voz de Enric Pastor 'Pastoret', la que durante tantas temporadas sonó a través de la megafonía del Ciutat interpretando el himno oficial del Levante UD, se ha apagado este domingo a los 77 años.

Pastoret, que glosó en multitud de ocasiones también el himno regional de la Comunitat, también colaboró con el Valencia CF en importantes citas, entre ellas la emotiva interpretación del "per a ofrenar" durante la celebración del ascenso a Primera del Valencia en Mestalla. Sin embargo, él se sentía granota: "Una vez me preguntaron de qué equipo era y dije que de los dos, aunque me obligaron a decantarme y entonces dije que del más débil".

En 2010, durante el Centenario, el club reversionó el himno original de 1954 con la voz de Sandra Palop y la música de Javier Ríos.