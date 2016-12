Partides per a paladars exquisits

Resulta cridaner que en estes dates, on les dietes s´abandonen per uns dies i les taules de qualsevol llar s´omplin dels millors menús per celebrar dates tant senyales, al món de la pilota el premi més prestigiós del Nadal siga una enciamera, ben bonica, això sí. Serà perquè l´amanida que va dins té els ingredients suficients i necessaris per a saciar, fins i tot, els paladars més exquisits. El trinquet de Pelayo anuncia demà dissabte una final del trofeu Mestres amb essència, aroma i sabor d´espectacle. La parella de Soro III de Massamagrell i Javi de Massalfassar contra el trio de Pere Roc II de Benidorm, Félix de Dénia i Carlos de Genovés. Els millors productes vinguts de les comarques de l´Horta, la Marina i La Costera es barregen al millor dels plats, el trinquet de Pelayo. En taula estarà puntual i més prompte de l´habitual, a les 17:00 hores.

Mentre la parella de Soro III i Javi i el trio de Pere Roc II, Félix i Carlos estiguen demà a Pelayo lluitant per guanyar el trofeu Mestres, gran Premi Banc Sabadell, amb la seua corresponent enciamera com a trofeu, els trinquets de Bellreguard i Pedreguer també oferiran una vesprada de dissabte amb partides sabroses.

Continuant en la modalitat d´escala i corda, també demà dissabte cal fer parada al trinquet de Pedreguer. Per obrir boca, un aperitiu de luxe, sorteig d´un pernil entre tots els assistents. Com a plat fort vindrà el bon gust que dóna veure a Genovés II totalment recuperat. José Cabanes en parella al costat de Pere s´enfronta a Puchol II i Héctor. Parella contra parella. Esta setmana Genovés II ja li ha guanyat a Soro. No és el fet de guanyar, és el fet de jugar contra els dos millors en igualtat de condicions després de tot el que ha passat.

En raspall, la vesprada de dissabte es completa al trinquet de Bellreguard. Cartell de luxe amb el número u, Moltó de Barxeta, fent parella amb Brisca contra un trio molt dur com és el format per Punxa, Moro i Raúl. Abans s´anuncien Pablo i Néstor davant Badenes i Pau.

Per als fidels seguidors del trinquet de Balduino, el trinquet de la Llosa de Ranes anuncia demà a Montaner i Canari enfront de Vercher i Miravalles.