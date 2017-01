"Hem mostrat les cartes"

Una vegada tancada la convocatòria per a presentar els projectes de model de gestió per al món professional, quatre són les propostes que hi ha damunt la taula. Una és la ja coneguda de Val Net. De les altres encara no hi ha noms que les representen. Els pilotaris, que han de decidir quina és la que més els convé, les coneixeran el dilluns. Com que de moment no hi ha algú que puga fer de portaveu de les noves opcions, solament Val Net s'ha pronunciat pel que fa al procés de selecció. El primer que assenyalen és l'estranyesa que els provoquen les formes. "És un concurs públic. El més normal és dir estic ací i estes són les meues idees. Ens ha paregut estrany que es presente tot a última hora i amb este secretisme. Però cada u és lliure de fer el que estime que és més correcte", diuen.

Per extensió, la directiva de l´empresa considera que presentar amb antelació la seua proposta suposa un avantatge per a les altres opcions. "Nosaltres vam mostrar les cartes i eixe mateix dia es va obrir la convocatòria. Han pogut treballar a partir del nostre projecte. Però creguem que tenim un producte que és difícil millorar amb els recursos actuals. L´hem fet pensant què és millor per a la pilota i per als pilotaris i ens basem en l´experiència. La gent de Val Net no està de pas i sí vinculada a la pilota des de fa moltíssims anys", afegeixen.

A l´hora de valorar el seu model, segons diuen, obert als suggeriments dels pilotaris, des de Val Net apel·len a la seua trajectòria. "Tenim dotze anys d´experiència com a empresa de pilota. Hem sigut els únics que apostarem i arriscarem pel canvi. Segurament podríem haver fet algunes coses millor, però també hem agafat una de les pitjors crisis econòmiques, que en la pilota s´ha vist agreujada amb la desaparició de dos pilars fonamentals com Bancaixa i Canal 9. Però sobretot està l´equip humà. Des del primer a l´últim som gent de pilota. Per a tots és la nostra vida".

Quant al que podrien oferir les distintes alternatives, prefereixen no valorar. "Com que no s´han fet públiques, no ens pronunciem. Parlem de la nostra. Tenim l'experiència, infraestructura, patrocinadors privats i els trinquets que millor funcionen. Amb altres empreses no ens poden comparar perquè no n´hi ha. Però sí que ens poden comparar amb els trinquets. I els que més gent congreguen amb diferència són els que gestionem nosaltres", expliquen.

Dignificar al pilotari

Preguntats per quin seria l'assoliment més gran durant el temps que han gestionat el món professional, la resposta és contundent: "dignificar al pilotari. Aconseguirem que tingueren nòmina, cotització en la seguretat social, cobertura quan es lesionen, vacances i la resta de drets dels treballadors. Perquè ser pilotari professional és un treball. Posar fi a això seria una catàstrofe i lluitem perquè es mantinga". Però els jugadors han demanat canvis. En altres aspectes, no volen continuïtat. "I sabent quines són les seues inquietuds els hem oferit la creació d´una marca de qualitat diferenciadora, ´Faixa Roja´. Seria pilota d´elit, tant en el contingut com en la forma, com ja els hem explicat. A més tenim el compromís d´aportar uns patrocinis i hem ajustat les xifres perquè els jornals i els premis de les competicions siguen majors. Ací també entren els pilotaris que no estaran en nòmina, que són igualment importants".