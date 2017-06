Marc i Pere comencen fort

Les rematades de Pere, fortes i ben dirigides, van ser un autèntic maldecap per a Genovés II i Salva.

Magnífic el començament de l´equip de Montserrat de Marc i Pere en la Copa d´escala i corda i decebedor el de la formació de Murla amb Genovés II i Salva. Les dues parelles van debutar ahir en el trinquet de Xàbia on els primers s´imposaren per un folgat 60-25 en una hora escassa de joc.

La diferència entre els dos equips va ser la que reflecteix el marcador. Inexplicable, donada l´entitat dels derrotats i més encara després del començament, on Genovés II i Salva van aconseguir els dos primers jocs. La càtedra estava tan segura de la victòria dels rojos que va donar de 10 en les travesses.

A partir d´ací, domini aclaparador dels de Montserrat, que esborraren de la partida als rivals a base de canonades. Va ser un no parar de descarregar-se i no trobar la contra esperada, ni en atac i tampoc en defensa.

Marc i Pere han demostrat que arriben molt forts i amb ganes d'oblidar la pobra actuació que signaren en la passada Lliga, on participaren junts, amb Héctor en la punta. En aquella ocasió, l´escaleter va jugar un poc minvat de facultats per unes molèsties en la mà. Ahir va deixar clar que l´escopeta torna a estar carregada.

De Genovés II i Salva cal esperar que solament siga un mal dia. Pilotaris de la seua importància i qualitat mereixen el benefici del dubte. Això sí, els números no perdonen i els de Murla s´han quedat sense marge d´error en la ronda en curs, on cada equip jugarà tres partides per a optar a la passada a les semifinals.



Hui a Borriana

La competició es trasllada hui fins al trinquet de Borriana on l´equip de Vinalesa de Puchol II i Monrabal s´enfrontarà al de Dénia de Francés i Félix en partida corresponent al Grup A.

El campió individual i el mitger de Vilamarxant afronten el seu debut. És un dels equips que més sonen en les quinieles. És normal doncs es tracta del número u i del punter campió de la Lliga. A més van ser finalistes en l´edició anterior de la Copa.

Per a Francés i Félix, la confrontació és pràcticament una final després d´estrenar-se amb derrota en la jornada inaugural del passat divendres. Enfront tingueren als vigents campions, Pere Roc II i Jesús, que guanyaren per 60-35.